В правительстве предлагают прикрыть нулевое растаможивание авто

|30 мая 2022
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Кабинет министров предлагает вернуть пошлины на ввезенные в Украину авто для собственного пользования.
Об этом говорится в правительственном законопроекте №7418 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о пересмотре отдельных льгот по налогообложению", текст которого опубликован на сайте Совета.
В пояснительной записке говорится, что без уплаты таможенных платежей оформляют автомобили премиум класса стоимостью более 1 млн грн.
В правительстве заявляют, что в условиях военного положения, когда все доходы должны быть консолидированы для борьбы с агрессором, введение льгот на импорт товаров, не являющихся товаррами первой необходимости и являющихся одновременно бюджетоформирующими, должно быть переоценено и пересмотрено.
Законопроектом предлагается возобновить налогообложение, которое было отменено:
Подчеркивается, что в результате действия освобождения от налогообложения ввозной пошлиной, акцизным налогом и НДС в бюджет не поступило 13 млрд грн.; ввезено более 119 тыс автомобилей, нередки случаи ввоза авто премиумкласса.
В то же время предлагается освободить от уплаты сбора в Пенсионный фонд легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).
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Кабинет министров предлагает вернуть пошлины на ввезенные в Украину авто для собственного пользования.