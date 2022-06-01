В Украине стартовала просветительская программа по разминированию для детей и родителей

В Украине начала работать просветительская программа по разминированию для детей и родителей. Об этом в эфире телемарафона сообщила замминистра внутренних дел Украины Мери Акопян 1 июня.

"Сьогодні в Київській області ми презентували перший пілот, де рятувальники й інші фахівці розповідають дітям, як потрібно поводитись із вибухонебезпечними предметами, як їх розпізнати", – сообщила Акопян.

Она уточнила, что в рамках программы также учат детей оказывать первую домедицинскую помощь.

"У такий розважальний спосіб ми будемо навчати дітей мінній грамотності, охопивши всю країну", – сказала замминистра.

Она также сообщила, что украинские школьники будут изучать минную безопасность в рамках Всеукраинской школы онлайн – соответствующую серию уроков уже разработали совместно с детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).