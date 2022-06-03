Повторное переселение: куда переехали вузы с оккупированных территорий

|3 июня 2022
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Некоторые из украинских высших учебных заведений вынуждены эвакуироваться повторно: это касается вузов, которые в 2014 году уже переезжали из Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в ответе Министерства образования и науки Украины на запрос "ОстроВа" относительно судьбы вузов на временно оккупированной территории.
"Все учреждения высшего образования и их обособленные структурные подразделения, относящиеся к сфере управления МОН, Министерства здравоохранения, Министерства культуры и информационной политики, временно перемещены из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в более безопасные регионы Украины. Заведения высшего образования города Харькова продолжают работу и не перемещались в другие области. Не завершена работа по перемещению учреждений высшего образования частной и коммунальной формы собственности", - говорится в ответе МОН.
Отмечается, что переехали следующие вузы:
- в Волынскую область - государственный «Донецкий национальный технический университет» и частный «Донецкий университет экономики и права»;
- в Ивано-Франковскую - государственная "Донбасская национальная академия строительства и архитектуры" и "Херсонский государственный университет";
- в Днепропетровскую область - «Донбасский государственный педагогический университет» и «Приазовский государственный технический университет»;
- в Запорожскую область - Бердянский государственный педагогический университет, Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного, Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого, ООО «Технический университет «Метинвест Политехника», Бердянский институт государственного и муниципального управления Классического частного университета, Энергодарский институт государственного и муниципального управления имени Р. Г. Хеноха Классического приватного университета, Мелитопольский институт государственного и муниципального управления Классического частного университета.
Кроме того, Мариупольский государственный университет и «Бердянский университет менеджмента и бизнеса» организовывают работу в Киеве, Донецкий национальный медицинский университет и Херсонский государственный аграрно-экономический университет – в Кропивницком, «Луганский государственный медицинский университет» – в Ровно, Херсонская государственная морская академия и ПО «Морской институт последипломного образования имени контр-адмирала Федора Федоровича Ушакова» – в Одессе, ДЗ «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко» – в Полтаве, Донбасская государственная машиностроительная академия - в Тернополе, УВО «Международный университет бизнеса и права» - в Николаеве, а "Херсонский национальный технический университет" – в Хмельницком.
Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля вместе с Луганским национальным аграрным университетом (находится в процессе реорганизации путем присоединения к Восточноукраинскому национальному университету имени Владимира Даля) организовывают образовательный процесс в Хмельницкой и Днепропетровской областях", - говорится в ответе "ОстроВу" МОН Украины.
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• В правительстве предлагают прикрыть нулевое растаможивание авто
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• Именную ручку Джо Байдена продали за 600 тыс. грн, деньги передадут ВСУ
• "Реал" минимально одолел "Ливерпуль" и победил в пятом финале Лиги чемпионов за 10 лет
• Субсидии и деньги от фондов. Какие выплаты можно получить украинцам в Польше
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• Уже 600 предприятий успешно переехали в безопасное место
28 мая 2022
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Комментарии к статье «Повторное переселение: куда переехали вузы с оккупированных территорий»
Некоторые из украинских высших учебных заведений вынуждены эвакуироваться повторно: это касается вузов, которые в 2014 году уже переезжали из Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в ответе Министерства образования и науки Украины на запрос "ОстроВа" относительно судьбы вузов на временно оккупированной территории.