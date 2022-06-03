Повторное переселение: куда переехали вузы с оккупированных территорий

Некоторые из украинских высших учебных заведений вынуждены эвакуироваться повторно: это касается вузов, которые в 2014 году уже переезжали из Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в ответе Министерства образования и науки Украины на запрос "ОстроВа" относительно судьбы вузов на временно оккупированной территории.

"Все учреждения высшего образования и их обособленные структурные подразделения, относящиеся к сфере управления МОН, Министерства здравоохранения, Министерства культуры и информационной политики, временно перемещены из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в более безопасные регионы Украины. Заведения высшего образования города Харькова продолжают работу и не перемещались в другие области. Не завершена работа по перемещению учреждений высшего образования частной и коммунальной формы собственности", - говорится в ответе МОН.

Отмечается, что переехали следующие вузы:

- в Волынскую область - государственный «Донецкий национальный технический университет» и частный «Донецкий университет экономики и права»;

- в Ивано-Франковскую - государственная "Донбасская национальная академия строительства и архитектуры" и "Херсонский государственный университет";

- в Днепропетровскую область - «Донбасский государственный педагогический университет» и «Приазовский государственный технический университет»;

- в Запорожскую область - Бердянский государственный педагогический университет, Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного, Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого, ООО «Технический университет «Метинвест Политехника», Бердянский институт государственного и муниципального управления Классического частного университета, Энергодарский институт государственного и муниципального управления имени Р. Г. Хеноха Классического приватного университета, Мелитопольский институт государственного и муниципального управления Классического частного университета.

Кроме того, Мариупольский государственный университет и «Бердянский университет менеджмента и бизнеса» организовывают работу в Киеве, Донецкий национальный медицинский университет и Херсонский государственный аграрно-экономический университет – в Кропивницком, «Луганский государственный медицинский университет» – в Ровно, Херсонская государственная морская академия и ПО «Морской институт последипломного образования имени контр-адмирала Федора Федоровича Ушакова» – в Одессе, ДЗ «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко» – в Полтаве, Донбасская государственная машиностроительная академия - в Тернополе, УВО «Международный университет бизнеса и права» - в Николаеве, а "Херсонский национальный технический университет" – в Хмельницком.

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля вместе с Луганским национальным аграрным университетом (находится в процессе реорганизации путем присоединения к Восточноукраинскому национальному университету имени Владимира Даля) организовывают образовательный процесс в Хмельницкой и Днепропетровской областях", - говорится в ответе "ОстроВу" МОН Украины.