Польша отменит ежедневное пособие части украинских беженцев

Об этом 2 июня сообщил замглавы МВД Польши и полномочный представитель правительства страны по делам беженцев Павел Шефернакер, пишет Rzeczpospolita.



"Мы убеждены, что многие люди в Польше способны стать независимыми и адаптироваться", - отметил он и добавил, что мера не коснется многодетных семей, беременных женщин, инвалидов.



Газета напомнила, что польское правительство в специальном акте о помощи беженцам из Украины изначально гарантировало льготу на первые 60 дней. Месяц назад оно продлило этот срок еще на 60 дней.



"Многие украинцы ищут работу и находят ее. Мы хотим стимулировать остальных к активности. Четыре месяца полной защиты - это, на наш взгляд, достаточный срок", - заявил источник издания в партии Право и справедливость.