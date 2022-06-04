Польша отменит ежедневное пособие части украинских беженцев

|4 июня 2022
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С 1 июля власти Польши перестанут выплачивать отдельным категориям беженцам ежедневное пособие на питание и жилье в размере 40 злотых на человека (около 280 гривен).
Об этом 2 июня сообщил замглавы МВД Польши и полномочный представитель правительства страны по делам беженцев Павел Шефернакер, пишет Rzeczpospolita.
"Мы убеждены, что многие люди в Польше способны стать независимыми и адаптироваться", - отметил он и добавил, что мера не коснется многодетных семей, беременных женщин, инвалидов.
Газета напомнила, что польское правительство в специальном акте о помощи беженцам из Украины изначально гарантировало льготу на первые 60 дней. Месяц назад оно продлило этот срок еще на 60 дней.
"Многие украинцы ищут работу и находят ее. Мы хотим стимулировать остальных к активности. Четыре месяца полной защиты - это, на наш взгляд, достаточный срок", - заявил источник издания в партии Право и справедливость.
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• В Украине стартовала просветительская программа по разминированию для детей и родителей
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• НБУ увеличил лимиты страховых выплат по "автоцивилке"
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• В Украине цены на лекарства в аптеках выросли на 20-40%
• Kalush Orchestra получит новый хрустальный кубок вместо проданного трофея Евровидения-2022
• Пенсии в Украине с июня повысят, но не для всех
• Kalush Orchestra продали хрустальный микрофон Евровидения-2022: сколько выручили для ВСУ
• В правительстве предлагают прикрыть нулевое растаможивание авто
• НБУ: спрос населения и бизнеса на военные облигации растет
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• Именную ручку Джо Байдена продали за 600 тыс. грн, деньги передадут ВСУ
• "Реал" минимально одолел "Ливерпуль" и победил в пятом финале Лиги чемпионов за 10 лет
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Комментарии к статье «Польша отменит ежедневное пособие части украинских беженцев»
С 1 июля власти Польши перестанут выплачивать отдельным категориям беженцам ежедневное пособие на питание и жилье в размере 40 злотых на человека (около 280 гривен).