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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Ватикан выпустил серебряную монету, которую посвятил Украине
4 июня 2022 Просмотров: 53 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Ватикан выпустил специальную серебряную монету (23 гр.), которую посвятил Украине. Вся прибыль от продажи будет направлена на помощь нашей стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу посла Украины в Ватикане Андрея Юраша.

"Это не просто символ, это настоящий жест в поддержку Украины: на 100-й день вторжения России в Украину Ватиканский офис филателии и нумизматики выпустил специальную серебряную монету, посвященную Украине", - отметил посол.

Стоимость одной монеты составляет 50 евро, а приобрести ее можно здесь: https://www.cfn.va/it/home/2637-20-05-2022-medaglia-ag-pace-in-ucraina-in-beneficenza.html
По материалам: РБК-Украина

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Ватикан выпустил специальную серебряную монету (23 гр.), которую посвятил Украине. Вся прибыль от продажи будет направлена на помощь нашей стране.

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