Сервис Viber продолжает работать на оккупированном Донбассе после запрета "властями ДНР/ЛНР"

Viber возобновил работу на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей после синхронного запрета в квазиобразованиях "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщило крупнейшее сообщество разработчиков Украины DOU 7 июня.

«Фактически "власть" "ЛДНР" объявила о блокировке, но сейчас Viber работает повсюду, в том числе благодаря усилиям нашей команды», — отметили в компании.

Отмечается, что на Донбассе сотни тысяч людей пользуются Viber.

Незаконные вооруженные формирования в ОРДЛО заявили, что сервис заблокирован, потому что с помощью Viber якобы раскрывают местонахождение критической гражданской и военной инфраструктуры.

В Viber заявляют, что вся переписка полностью зашифрована по умолчанию и сейчас сервис работает без перебоев по всей Украине.

Как сообщалось, мессенджер Viber заблокирован в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей с 3 июня как "вражеская инфраструктура". Однако уже несколько дней это приложение продолжает работать, как сообщают местные жители.