В США изобрели препарат для лечения рака со 100% эффективностью

В США создали препарат для лечения рака. На эксперименте он показал 100% эффективность. Ученые отметили, что после применения лекарства у большинства пациентов вообще не было серьезных побочных эффектов.

Отмечается, что лекарство опробовали на 18 добровольцах из Мемориального онкологического центра имени Слоуна-Кеттеринга в Нью-Йорке. Пациенты принимали препарат под названием достарлимаб в течение шести месяцев. При этому, у всех наступала ремиссия без применения химиотерапии, а число раковых клеток в их организме снизилось до неопределенного уровня. Это явление стало первым в истории лечения онкологии.

"Этот препарат относится к классу препаратов, называемых ингибиторами иммунных контрольных точек. Это иммунотерапевтические препараты, которые не воздействуют непосредственно на сам рак, а фактически заставляют иммунную систему человека выполнять свою работу. Это препараты, которые использовались при меланоме и других видах рака в течение достаточно долгого времени, но до недавнего времени не были частью рутинного лечения колоректального рака", - отметили исследователи.