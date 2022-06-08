В США изобрели препарат для лечения рака со 100% эффективностью

|8 июня 2022
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В США создали препарат для лечения рака. На эксперименте он показал 100% эффективность. Ученые отметили, что после применения лекарства у большинства пациентов вообще не было серьезных побочных эффектов.
Отмечается, что лекарство опробовали на 18 добровольцах из Мемориального онкологического центра имени Слоуна-Кеттеринга в Нью-Йорке. Пациенты принимали препарат под названием достарлимаб в течение шести месяцев. При этому, у всех наступала ремиссия без применения химиотерапии, а число раковых клеток в их организме снизилось до неопределенного уровня. Это явление стало первым в истории лечения онкологии.
"Этот препарат относится к классу препаратов, называемых ингибиторами иммунных контрольных точек. Это иммунотерапевтические препараты, которые не воздействуют непосредственно на сам рак, а фактически заставляют иммунную систему человека выполнять свою работу. Это препараты, которые использовались при меланоме и других видах рака в течение достаточно долгого времени, но до недавнего времени не были частью рутинного лечения колоректального рака", - отметили исследователи.
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• Инфраструктура в Луганской области разрушена на 100%. Но отстроить можно за 7 лет
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• Рашисты разрушили или повредили уже 43 религиозных здания Донецкой области – глава ОВА
• Долги по кредитам за уничтоженное во время войны имущество спишут: законопроект согласовали
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4 июня 2022
• Война заставила покинуть свои дома почти 14 млн украинцев - ООН
• Как повышение учетной ставки до 25% скажется на депозитах и курсе гривны: разъяснение НБУ
• Ватикан выпустил серебряную монету, которую посвятил Украине
• Польша отменит ежедневное пособие части украинских беженцев
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• В ЕС готовят общеевропейское признание водительских прав украинских беженцев
3 июня 2022
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• Повторное переселение: куда переехали вузы с оккупированных территорий
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2 июня 2022
• В "Дии" вскоре появится услуга "усыновление"
• Турция бесплатно передаст Литве Bayraktar для Украины
• Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти на 50%
• НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%
• Сборная Украины обыграла Шотландию и вышла в финал плей-офф квалификации к ЧМ-2022
1 июня 2022
• За сутки энергетики вернули свет еще для 1000 семей в Донецкой области, - ДТЭК
• В Тернополе уличным музыкантам запретили петь на русском языке
• В Украине стартовала просветительская программа по разминированию для детей и родителей
• За последнюю неделю мая зарегистрировано рекордное количество новых ФЛП
• В Бородянке открыли первый модульный городок для пострадавших от войны
• НБУ увеличил лимиты страховых выплат по "автоцивилке"
31 мая 2022
• Российские войска нанесли ракетный удар по Славянску: есть погибшие и раненые
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Комментарии к статье «В США изобрели препарат для лечения рака со 100% эффективностью»
В США создали препарат для лечения рака. На эксперименте он показал 100% эффективность. Ученые отметили, что после применения лекарства у большинства пациентов вообще не было серьезных побочных эффектов.