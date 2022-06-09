Только половина украинцев видит будущее своих детей в Украине, если будет угроза войны

Только около половины украинцев рассматривают будущее своих детей или внуков в Украине, если будет сохраняться военная опасность.

Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии (КМИС) с 3 по 18 мая 2022 г. по заказу CASE Украина.

В случае продолжения войны, как сейчас, только 42,9% украинцев планирует будущее своих детей и внуков в Украине. В случае перемирия и отложения войны на планирует будущее своих детей в Украине 54,7% жителей. Со сменой власти в России на демократическую готовы планировать будущее детей в Украине 76,8% жителей.

Приблизительно одинаково влияет на планирование будущего как вступление Украины в НАТО или получение более весомых гарантий безопасности (85,1%), так и капитуляция и разоружение России (84,5%).

Женщины предъявляют несколько большие требования к безопасности, чем мужчины. В частности, в случае установления перемирия 57,1% мужчин согласны планировать будущее детей или внуков в Украине по сравнению с 52,7% женщин.

Чем дальше на Запад, тем меньше связь между опасностью и планированием будущего в Украине. Например, в случае продолжения войны планируют будущее детей и внуков в Украине 34,8% жителей Востока, 38,8% жителей Юга, 44,6% жителей центральных и северных областей, 48,5% жителей Запада Украины.

Среди жителей Востока заметно выше желание планировать будущее детей и внуков за рубежом независимо от развития событий: о таких планах заявили 4,3% жителей Востока, 1,8% жителей Юга, 1,5% жителей Центра и 1% жителей Запада.