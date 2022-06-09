|9 июня 2022
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Комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять правительственный законопроект об отмене беспошлинного ввоза в Украину автомобилей гражданами. Пошлины, акциз и НДС возвращаются с 1 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
По его данным, законопроект возвращает пошлину и НДС для импорта товаров предприятиями. К этому же привязана отмена перечня товаров критического импорта, для которых разрешено покупать валюту.
"Для всех авто (кроме тех, что идут на нужды ВСУ) отменяется льгота НДС и пошлины, акциз с 1 июля", - написал он и добавил, что параллельно Кабмин разрабатывает новый закон об упрощенной растаможке автомобилей через Дію.
Решение комитета - принять закон за основу и в целом. "Но финальное решение за залом", - добавил депутат.
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• Сервис Viber продолжает работать на оккупированном Донбассе после запрета "властями ДНР/ЛНР"
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• В ЕС готовят общеевропейское признание водительских прав украинских беженцев
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• Повторное переселение: куда переехали вузы с оккупированных территорий
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2 июня 2022
• В "Дии" вскоре появится услуга "усыновление"
• Турция бесплатно передаст Литве Bayraktar для Украины
• Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти на 50%
• НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%
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• В Тернополе уличным музыкантам запретили петь на русском языке
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Комментарии к статье «Беспошлинный ввоз автомобилей для украинцев отменят: в Раде определили дату»
Комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять правительственный законопроект об отмене беспошлинного ввоза в Украину автомобилей гражданами. Пошлины, акциз и НДС возвращаются с 1 июля.