Starlink получила лицензию оператора в Украине

Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн") получила лицензию оператора. Представительство компании SpaceX уже скоро начнет активную работу в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

"Только что компанию внесли в реестр поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг по номеру 1", - написал он.

Отметим, что американская компания SpaceX официально зарегистрировала представительство проекта Starlink в Украине.

Чем Starlink стал важным для Украины

Напомним, еще в начале полномасштабного вторжения РФ в миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илона Маска обратился глава украинской Минцифры с просьбой предоставить нашей стране возможность пользоваться сумутниковым интернетом.

И уже 28 февраля в нашу страну прибыла первая партия оборудования для спутникового интернета-станции Starlink, основной целью которого принести быстрый Интернет в труднодоступные районы.