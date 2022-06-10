Едут ли украинцы на отдых в войну? Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке

Из-за отсутствия иностранных туристов и финансовых проблем у украинцев санатории на Западной Украине почти пустые или совсем закрыты. Об этом в комментарии УНН сообщил директор Центра развития туризма Владимир Царук.

Внутренний туризм

«Во время войны в стране не до туризма, его деятельность сведена к очень низким показателям. Например, санатории в Трускавце или Сходнице на сегодня либо закрыты совсем, либо минимально заполнены, потому что у людей нет средств, чтобы отдохнуть и подлечиться. А иностранные туристы сюда не приедут, потому что в Украине война», – отметил Царук.

Он также добавил, что с началом лета украинцы начали выезжать на выходные, недалеко от места жительства. Кроме того, есть небольшой спрос на однодневные экскурсии, и многие гиды предлагают свои услуги. К примеру, в Киеве есть предложения 3-4-часовых экскурсий. Особенно, по словам эксперта, этот вид отдыха популярен в субботу и воскресенье.

Путешествия за границу

Что касается зарубежного туризма, то среди украинцев последние несколько недель вырос спрос на отдых у моря. Об этом рассказал в комментарии журналисту УНН президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич.

«Последние несколько недель появился спрос на отдых и среди тех, кто сейчас находится в Украине, и среди выехавших за границу. Конечно, ездить не очень удобно, но возможность такая есть. Посещают, как обычно, пляжные страны: Турция, Египет. Направления почти не изменились, однако изменилось место, откуда нужно уезжать и вылетать. С территории Украины выезжают в Польшу, также есть выезд в Кишинев, это два самых популярных направления», – отметил Рудич.

Детский отдых

Несмотря на войну, остается актуальным детский туризм, как отметил Владимир Царук.

«Открываются детские лагеря в Украине. В первую очередь, в тех регионах, где относительно безопасно. Это Закарпатская, Ивано-Франковская области, Львовская, и ее часть вблизи Карпат. Туроператоры или организаторы детского отдыха занимаются поиском соответствующих мест, где есть безопасные укрытия, чтобы в случае воздушной тревоги укрыть детей. Потому что у родителей сейчас такое требование. И прежде чем отправлять детей в такие заведения, они спрашивают и просят фото, чтобы убедиться, чтоесть куда спрятать детей» – сообщил Царук.

Кроме того, возобновились детские туры за границу к морю, ведь в Украине этим летом морской отдых недоступен.

«Туроператоры наладили поездки на автобусах. В частности, речь идет о таких странах, как Болгария, Греция, Черногория. Туда отправляются детские группы. Особенностью этих групп является то, что в некоторых лагерях есть возможность, чтобы еще уехали и родители. К примеру, мама. Подразумевается, что для родителей там тоже есть помещение. Однако отдельно от детей, ведь это все же детский лагерь», – отметил Царук.