Оккупанты вывозят ценности из Украины, особенно скифское золото, - The Guardian

|12 июня 2022
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Россия направила на временно оккупированные территории Украины группу специалистов с заданием вывезти как можно больше исторических ценностей. Об этом свидетельствуют данные международной группы ученых и экспертов по цифровым технологиям, отслеживающих кражи
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Сейчас есть очень веские доказательства того, что это целенаправленный шаг России, когда конкретные картины и украшения выбираются и вывозятся в Россию", - заявил Брайан Дэниелс, антрополог, работающий с археологами, историками и специалистами по цифровой обработке изображений.
Из лаборатории в штате Вирджиния Дэниелс и его коллеги наблюдали за расхищением и уничтожением культурных объектов с начала вторжения и выявили закономерности в этих преступлениях.
След краж в значительной степени сосредоточен на драгоценном скифском золоте. Это дорогостоящие древние филигранные изделия, часто изображающие животных. Их изготавливали племена, населявшие область Центральной Азии и Восточной Европы, когда-то известную как Скифия.
"Эти предметы визуально потрясающие, и сейчас так много сообщений о кражах, что очевидно, что это стратегия. Украинцы, конечно, также очень заинтересованы в том, чтобы мы составили список украденных предметов", - заявил Дэниелс.
По его словам, сейчас трудно сказать, была ли стоимость артефактов наиболее важным фактором для россиян, или предметы были выбраны из-за их культурного значения.
"Есть вероятность, что это все часть подрыва идентичности Украины как отдельной страны, подразумевая законное российское право собственности на все их экспонаты", - заявил Дэниелс.
Он добавил, что кражи, как правило, следуют за угрожающими допросами музейных кураторов и хранителей. Российские попытки найти и украсть спрятанные артефакты в оккупированных украинских городах становятся все более решительными.
"Мы испытываем растущее беспокойство за музейных работников и сотрудников охраны, особенно когда они оказываются за российскими линиями фронта", - сказал Дэниелс.
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• Пойдут ли ученики в школу с 1 сентября: ответ Минобразования
• Выпускники за границей: как получить аттестат в другой стране
• Оккупанты вывозят ценности из Украины, особенно скифское золото, - The Guardian
10 июня 2022
• Поступление-2022: началась регистрация на дополнительную сессию мультитестирования
• В Еврокомиссии обсудят предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС на следующей неделе
• Едут ли украинцы на отдых в войну? Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке
• НБУ "напечатал" еще 70 миллиардов, но теперь это будет дороже бюджету
• После начала войны Amazon помог Украине перенести 10 петабайтов данных в "облако"
9 июня 2022
• Украинские команды будут играть еврокубки в Польше - СМИ
• Starlink получила лицензию оператора в Украине
• Беспошлинный ввоз автомобилей для украинцев отменят: в Раде определили дату
• Только половина украинцев видит будущее своих детей в Украине, если будет угроза войны
• Враг нанес украинским предпринимателям ущерб в $11,5 миллиарда
8 июня 2022
• В США изобрели препарат для лечения рака со 100% эффективностью
• Сервис Viber продолжает работать на оккупированном Донбассе после запрета "властями ДНР/ЛНР"
• Помощь ООН будут распределять в Украине с помощью программного обеспечения Uber
• В Украине засеяно 75% от прошлогодних площадей
• Инфраструктура в Луганской области разрушена на 100%. Но отстроить можно за 7 лет
5 июня 2022
• Рашисты разрушили или повредили уже 43 религиозных здания Донецкой области – глава ОВА
• Долги по кредитам за уничтоженное во время войны имущество спишут: законопроект согласовали
• Стало известно, когда возобновятся футбольные чемпионаты в Украине
4 июня 2022
• Война заставила покинуть свои дома почти 14 млн украинцев - ООН
• Как повышение учетной ставки до 25% скажется на депозитах и курсе гривны: разъяснение НБУ
• Ватикан выпустил серебряную монету, которую посвятил Украине
• Польша отменит ежедневное пособие части украинских беженцев
• Авиация ВСУ осуществила 1000 налетов за 100 дней
• Флаг Украины, развивавшийся над "Азовсталью", передали в музей
• В ЕС готовят общеевропейское признание водительских прав украинских беженцев
3 июня 2022
• За сожжение флага Украины и призыв к отделению Закарпатья – 6 лет тюрьмы с конфискацией
• Повторное переселение: куда переехали вузы с оккупированных территорий
• ЕС на год отменил все пошлины и сборы для украинского экспорта
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Комментарии к статье «Оккупанты вывозят ценности из Украины, особенно скифское золото, - The Guardian»
Россия направила на временно оккупированные территории Украины группу специалистов с заданием вывезти как можно больше исторических ценностей. Об этом свидетельствуют данные международной группы ученых и экспертов по цифровым технологиям, отслеживающих кражи