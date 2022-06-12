|12 июня 2022
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Обучение в школах с 1 сентября могут начать и в очном режиме. Но речь идет только о тех регионах, где это будет безопасно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра образования и науки Украины Андрея Витренко в эфире телемарафона.
"Мы имеем сдержанный оптимизм и хотим, чтобы с 1-го сентября дети пошли офлайн в школу. Но, я подчеркиваю, только там, где позволяет безопасность. То есть там, где разрываются бомбы, конечно, обучения не будет", - пояснил Витренко.
Он также рассказал, что представителями правительства уже было проведено совещание по организации начала нового учебного года.
"Что касается 1 сентября, то было проведено совещание с участием премьер-министра Украины, на котором присутствовали глава МОН и представители ГСЧС. Был разработан план для того, чтобы уже с 1 сентября дети пошли в школу, а студенты в университеты", - добавил Витренко.
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• В Еврокомиссии обсудят предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС на следующей неделе
• Едут ли украинцы на отдых в войну? Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке
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• Starlink получила лицензию оператора в Украине
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• Только половина украинцев видит будущее своих детей в Украине, если будет угроза войны
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• Помощь ООН будут распределять в Украине с помощью программного обеспечения Uber
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• Инфраструктура в Луганской области разрушена на 100%. Но отстроить можно за 7 лет
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Комментарии к статье «Пойдут ли ученики в школу с 1 сентября: ответ Минобразования»
Обучение в школах с 1 сентября могут начать и в очном режиме. Но речь идет только о тех регионах, где это будет безопасно.