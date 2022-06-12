Что делать, если потерялся ключ от автомобиля

Многие автомобилисты сталкиваются с потерей ключей, что становится для них крайне неприятным опытом. Между тем, паниковать в такой ситуации не стоит. Если найти оригинальный ключ или запасной экземпляр не удается, следует обратиться за помощью к специалистам.

Если речь идет о современном авто, решить проблему самостоятельно вряд ли удастся. Ведь владельцу необходимо не просто изготовить обычную копию ключа, но и решить вопрос с электронными компонентами. В такой ситуации помогут только специалисты.

Подводные камни изготовления дубликатов ключей для авто

Если авто оснащено системой иммобилайзера, защищающей транспортное средство от угона, при попытке завести двигатель с помощью обычного дубликата хозяина ждет неудача. Иммобилайзер осуществляет блокировку электрических цепей. В результате водитель теряет возможность завести двигатель, пока система не получит соответствующую команду для разблокировки в виде специфического электронного сигнала.

Если владелец авто с иммобилайзером утратил ключ и не имеет копии, в этом случае его ждет веселое приключение, связанное с изготовлением дубликата, покупкой соответствующих компонентов, прошивкой и другими вещами. Рекомендуется всегда иметь в наличии дополнительные ключи для автомобиля с запрограммированным чипом. Располагая качественным дубликатом, водитель сможет без проблем попасть в салон и завести двигатель даже в случае утраты основного экземпляра.

Кому стоит изготовить дубликат ключей для авто

К любым форс-мажорным обстоятельствам стоит готовиться заранее. Если владелец машины располагает только одним ключом, он сильно рискует в один не очень прекрасный момент остаться без доступа к своему авто. Ключи теряются довольно часто, что могут легко подтвердить сотрудники специализированного сервиса, который предлагает услуги по их изготовлению.

Каждый автолюбитель должен располагать минимум двумя комплектами ключей. Если техникой пользуются помимо хозяина и другие члены семьи, в этом случае лучше позаботиться о наличии сразу трех экземпляров. Причем один комплект должен храниться в доме на случай непредвиденных обстоятельств.

Заказать изготовление обычных и чипованных ключей можно в специализированном сервисе, в котором есть необходимое оснащение и трудятся опытные технические специалисты. Стоит услуга не очень дорого. Поэтому не стоит экономить и дожидаться момента, когда потеряется последний ключ от авто.