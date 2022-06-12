|12 июня 2022
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Лауреатом премии Бориса Немцова в 2022 году стал президент Украины Владимир Зеленский. Президент Украины получил премию за смелость.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Фонд Бориса Немцова за свободу.
"Мы даем премию не за прошлое и не за будущее. Мы даем премию за то, что человек сделал здесь и сейчас, в этом году. А здесь и сейчас Владимир Зеленский остался в Киеве и решил защищать свою Родину вместе со своим народом. Он проявил мужество. В эти минуты его слова про то, что ему не нужна эвакуация, а нужно вооружение - это и есть квинтэссенция его невероятного мужества", - сказала соучредитель фонда Жанна Немцова.
По ее словам, самое главное, что никто от Зеленского такого не ожидал.
"Все как-то не очень серьезно относились к Зеленскому. Я думаю, что даже Владимир Путин был, мягко скажем, удивлен тем, что Зеленский оказался мужественным человеком, и на текущий момент это лидер свободного мира", - заверила она.
Среди кандидатов были мэр Киева Виталий Кличко, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, основательница подразделения боевых медиков-волонтеров Юлия Паевская (Тайра), советник президента Украины Алексей Арестович и другие. По результатам рейтингового голосования учредителей и Совета Фонда победителем стал президент Украины.
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• Зеленский стал лауреатом премии Немцова
• Пойдут ли ученики в школу с 1 сентября: ответ Минобразования
• Что делать, если потерялся ключ от автомобиля
• Выпускники за границей: как получить аттестат в другой стране
• Оккупанты вывозят ценности из Украины, особенно скифское золото, - The Guardian
10 июня 2022
• Поступление-2022: началась регистрация на дополнительную сессию мультитестирования
• В Еврокомиссии обсудят предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС на следующей неделе
• Едут ли украинцы на отдых в войну? Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке
• НБУ "напечатал" еще 70 миллиардов, но теперь это будет дороже бюджету
• После начала войны Amazon помог Украине перенести 10 петабайтов данных в "облако"
9 июня 2022
• Украинские команды будут играть еврокубки в Польше - СМИ
• Starlink получила лицензию оператора в Украине
• Беспошлинный ввоз автомобилей для украинцев отменят: в Раде определили дату
• Только половина украинцев видит будущее своих детей в Украине, если будет угроза войны
• Враг нанес украинским предпринимателям ущерб в $11,5 миллиарда
8 июня 2022
• В США изобрели препарат для лечения рака со 100% эффективностью
• Сервис Viber продолжает работать на оккупированном Донбассе после запрета "властями ДНР/ЛНР"
• Помощь ООН будут распределять в Украине с помощью программного обеспечения Uber
• В Украине засеяно 75% от прошлогодних площадей
• Инфраструктура в Луганской области разрушена на 100%. Но отстроить можно за 7 лет
5 июня 2022
• Рашисты разрушили или повредили уже 43 религиозных здания Донецкой области – глава ОВА
• Долги по кредитам за уничтоженное во время войны имущество спишут: законопроект согласовали
• Стало известно, когда возобновятся футбольные чемпионаты в Украине
4 июня 2022
• Война заставила покинуть свои дома почти 14 млн украинцев - ООН
• Как повышение учетной ставки до 25% скажется на депозитах и курсе гривны: разъяснение НБУ
• Ватикан выпустил серебряную монету, которую посвятил Украине
• Польша отменит ежедневное пособие части украинских беженцев
• Авиация ВСУ осуществила 1000 налетов за 100 дней
• Флаг Украины, развивавшийся над "Азовсталью", передали в музей
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Комментарии к статье «Зеленский стал лауреатом премии Немцова»
Лауреатом премии Бориса Немцова в 2022 году стал президент Украины Владимир Зеленский. Президент Украины получил премию за смелость.