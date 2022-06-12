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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Зеленский стал лауреатом премии Немцова
12 июня 2022 Просмотров: 81 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Лауреатом премии Бориса Немцова в 2022 году стал президент Украины Владимир Зеленский. Президент Украины получил премию за смелость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Фонд Бориса Немцова за свободу.

"Мы даем премию не за прошлое и не за будущее. Мы даем премию за то, что человек сделал здесь и сейчас, в этом году. А здесь и сейчас Владимир Зеленский остался в Киеве и решил защищать свою Родину вместе со своим народом. Он проявил мужество. В эти минуты его слова про то, что ему не нужна эвакуация, а нужно вооружение - это и есть квинтэссенция его невероятного мужества", - сказала соучредитель фонда Жанна Немцова.

По ее словам, самое главное, что никто от Зеленского такого не ожидал.

"Все как-то не очень серьезно относились к Зеленскому. Я думаю, что даже Владимир Путин был, мягко скажем, удивлен тем, что Зеленский оказался мужественным человеком, и на текущий момент это лидер свободного мира", - заверила она.

Среди кандидатов были мэр Киева Виталий Кличко, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, основательница подразделения боевых медиков-волонтеров Юлия Паевская (Тайра), советник президента Украины Алексей Арестович и другие. По результатам рейтингового голосования учредителей и Совета Фонда победителем стал президент Украины.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Зеленский стал лауреатом премии Немцова»

Лауреатом премии Бориса Немцова в 2022 году стал президент Украины Владимир Зеленский. Президент Украины получил премию за смелость.

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