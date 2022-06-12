|12 июня 2022
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения военных (боевых) действий, передает УНН со ссылкой на карточку законопроекта № 6521.
Документом вносятся изменения в некоторые положения Закона Украины “Об основах национального сопротивления.
- изменения в пункт первой части третьей статьи третьей, в которой законопроектом предлагается исключить ограничение выполнения задач территориальной обороной именно к моменту развертывания в пределах такой территории группировки войск (сил) или/или группировки объединых сил, предназначенных для ведения военных (боевых) действий по
отпору вооруженной агрессии против Украины.
- изменения в часть первую статьи 20 Закона Украины “Об основах национального сопротивления, в которой закреплена возможность выполнения задач территориальной обороны исключительно вне районов ведения военных (боевых) действий. Документ предусматривает предоставление возможности осуществлять выполнение задач территориальной обороны на всей территории Украины, включая районы ведения военных (боевых) действий.
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• Оккупанты вывозят ценности из Украины, особенно скифское золото, - The Guardian
10 июня 2022
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• Польша отменит ежедневное пособие части украинских беженцев
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Комментарии к статье «Теробороне разрешили выполнять задачи в районе боевых действий: Зеленский подписал закон»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения военных (боевых) действий, передает УНН со ссылкой на карточку законопроекта № 6521.