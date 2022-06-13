Главарь "ДНР" назначил предателя гауляйтером Святогорска

|13 июня 2022
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Главарь "ДНР" Денис Пушилин предложил предателю Владимиру Бандуре возглавить оккупационную администрацию захваченного рашистами Святогорска. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
Ранее, мэр украинского Святогорска выступил с безосновательными заявлениями о том, что якобы ВСУ обстреливали город и Святогорскую Лавру.
Позиция предателя пришлась по душе Пушилину: он заявил, что хотел бы видеть Бандуру во главе оккупационной администрации Святогорска.
"Мы с ним давно на связи, он ждал… освобождения, поддерживает проведение специальной военной операции", - отметил главарь "ДНР". По его словам, Бандура "вынужден был скрывать от Киева свою позицию, всеми силами стараясь уберечь жителей города от опасности".
Ранее были опубликованы антиукраинские высказывания Владимира Бандуры, в которых он обвинял ВСУ в разрушении Святогорска и Святогорской Лавры. Учитывая декларируемую им прежде проукраинскую позицию, в СМИ высказывались предположения, что он взят оккупантами в плен и его поддержка "ДНР" является результатом давления.
Государственное бюро расследований начало уголовное производство в отношении мэра Святогорска Владимира Бандуры по факту возможной государственной измены.
Член ОПЗЖ возглавил Святогорск в октябре 2020 года.
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• Оккупанты вывозят ценности из Украины, особенно скифское золото, - The Guardian
10 июня 2022
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• В Еврокомиссии обсудят предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС на следующей неделе
• Едут ли украинцы на отдых в войну? Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке
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• Украинские команды будут играть еврокубки в Польше - СМИ
• Starlink получила лицензию оператора в Украине
• Беспошлинный ввоз автомобилей для украинцев отменят: в Раде определили дату
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• Инфраструктура в Луганской области разрушена на 100%. Но отстроить можно за 7 лет
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Комментарии к статье «Главарь "ДНР" назначил предателя гауляйтером Святогорска»
Главарь "ДНР" Денис Пушилин предложил предателю Владимиру Бандуре возглавить оккупационную администрацию захваченного рашистами Святогорска. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.