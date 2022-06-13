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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Главарь "ДНР" назначил предателя гауляйтером Святогорска
13 июня 2022 Просмотров: 79 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Главарь "ДНР" Денис Пушилин предложил предателю Владимиру Бандуре возглавить оккупационную администрацию захваченного рашистами Святогорска. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Ранее, мэр украинского Святогорска выступил с безосновательными заявлениями о том, что якобы ВСУ обстреливали город и Святогорскую Лавру.

Позиция предателя пришлась по душе Пушилину: он заявил, что хотел бы видеть Бандуру во главе оккупационной администрации Святогорска.

"Мы с ним давно на связи, он ждал… освобождения, поддерживает проведение специальной военной операции", - отметил главарь "ДНР". По его словам, Бандура "вынужден был скрывать от Киева свою позицию, всеми силами стараясь уберечь жителей города от опасности". 

Ранее были опубликованы антиукраинские высказывания Владимира Бандуры, в которых он обвинял ВСУ в разрушении Святогорска и Святогорской Лавры. Учитывая декларируемую им прежде проукраинскую позицию, в СМИ высказывались предположения, что он взят оккупантами в плен и его поддержка "ДНР" является результатом давления.

Государственное бюро расследований начало уголовное производство в отношении мэра Святогорска Владимира Бандуры по факту возможной государственной измены.

Член ОПЗЖ возглавил Святогорск в октябре 2020 года.
По материалам: Остров

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Комментарии к статье «Главарь "ДНР" назначил предателя гауляйтером Святогорска»

Главарь "ДНР" Денис Пушилин предложил предателю Владимиру Бандуре возглавить оккупационную администрацию захваченного рашистами Святогорска. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

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