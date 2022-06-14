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Бездумная исполнительность

Около 90 тысяч украинцев инвестировали в военные облигации: в каких валютах покупают
14 июня 2022 Просмотров: 19 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Уже более 89 тысяч вкладчиков среди населения и бизнеса приобрели военные облигации правительства, больше покупали гривневые на сумму 8,8 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Так, с начала полномасштабного нападения России Минфин провел 45 аукционов по продаже военных облигаций, привлекая в государственный бюджет почти 79,7 млрд грн, около 214,8 млн долларов и 228,8 млн евро.

На прошлой неделе количество вкладчиков среди бизнеса и населения выросло с 83 тысяч до более 89 тысяч, и больше всего они инвестировали именно в гривневые ОВГЗ – им приобрели на сумму 8,8 млрд грн, что составляет 10,8% от общего объема приобретенных военных облигаций, номинированных в гривне.

Кроме того, приобретены долларовые бумаги на сумму 65 млн долларов (30,6% от объема военных ОВГЗ, номинированных в долларе) и 27,2 млн евро (12% от объема ОВГЗ, номинированных в евро).

Крупнейший портфель военных ОВГЗ, приобретенных на аукционах, сконцентрирован среди банков – первичных дилеров.

В собственности нерезидентов на начало недели находятся военные облигации на сумму 370,9 млн грн.
По материалам: Экономическая правда

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Комментарии к статье «Около 90 тысяч украинцев инвестировали в военные облигации: в каких валютах покупают»

Уже более 89 тысяч вкладчиков среди населения и бизнеса приобрели военные облигации правительства, больше покупали гривневые на сумму 8,8 млрд грн.

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