Борис Джонсон: Украина может и должна проводить Евровидение 2023

|18 июня 2022
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Украина может и должна принять конкурс песни Евровидение 2023, заявил в субботу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после того, как организаторы об'явили, что ведут переговоры о проведении конкурса в Великобритании из-за войны.
Хотя многолетняя традиция диктует, что победитель конкурса будет принимать его в следующем году, организаторы заявили, что гарантии безопасности, необходимые для проведения конкурса в Украине, означают, что переговоры будут проведены с занявшей второе место Великобританией. Об этом пишет The Guardian.
"Конечно, я бы хотел, чтобы это было в этой стране, но факт в том, что они выиграли, и они заслуживают этого, и я верю, что они могут это сделать, и я считаю, что они должны это получить", - сказал Джонсон журналистам по возвращению в Великобританию после визита в Киев.
Он добавил, что конкурс можно провести в любом безопасном городе Украины.
"Я считаю, что Киев или любой другой безопасный украинский город был бы фантастическим местом для его размещения. До него еще год, все будет хорошо к тому времени, когда пройдет песенный конкурс Евровидение, и я надеюсь, что украинцы это поймут", - отметил британский премьер.
Заявление организатора Европейского вещательного союза в пятницу о том, что он ведет переговоры с британской телекомпанией BBC о проведении следующего конкурса, было встречено разочарованием в Киеве, который потребовал дальнейших переговоров.
По традиции и согласно правил конкурса, следующий музыкальный конкурс Евровидение проводится в той стране, которая выиграла предыдущий. В 2022 году победителями стали музыканты из Украины Kalush Orchestra.
Фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк выражал надежду, что Евровидение 2023 пройдет "в единой, восстановленной и мирной Украине".
По словам заместителя руководителя офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко, Украина начала готовиться к проведению Евровидения у себя дома. Среди вероятных вариантов проведения Евровидения 2023 были Киев и Львов.
Однако 17 июня стало известно, что организаторы конкурса обратились к Великобритании, чтобы обсудить возможность проведения конкурса там, поскольку представитель этой страны занял второе место. По их мнению, Украина не сможет принять Евровидение в 2023 году по соображениям безопасности.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что Украина потребует пересмотра решения Европейского вещательного союза по невозможности проведения Евровидения 2023 на нашей территории и переносe конкурса в Великобританию. Он сообщил, что Украину поставили перед фактом, и никаких переговоров не было, поэтому такое решение мы не готовы принимать.
Сейчас, по его словам, все условия и гарантии "по нормам безопасности" предоставлены, как и вероятные места для проведения конкурса.
Напомним, что в ночь с 14 на 15 мая в Турине было объявлено про победу украинской группы Kalush Orchestra на Евровидении 2022. Английский певец Сэм Райдер с песней Space Man набрал 466 баллов и пропустил перед собой именно украинский коллектив.
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13 июня 2022
• Арестовали корпоративные права Моршинской и Миргородской
• НБУ обещает больше не поднимать учетную ставку
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Комментарии к статье «Борис Джонсон: Украина может и должна проводить Евровидение 2023»
Украина может и должна принять конкурс песни Евровидение 2023, заявил в субботу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после того, как организаторы об'явили, что ведут переговоры о проведении конкурса в Великобритании из-за войны.