Украина завершила посевную кампанию

|18 июня 2022
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Украинские аграрии завершили сев 2022 года – всего засеяно 95% прогнозируемых площадей в объеме 13,4 млн га.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства агрополитики.
Прогнозируемые посевы основных яровых сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года на контролируемой Украиной территории составили 14,2 млн га, что на 2,8 млн га меньше показателя прошлого года в 16,9 млн га.
В общем результате засеяно 95% площадей от прогнозируемых, что составляет 13,4 млн га – то есть 79,4% от показателя прошлого года.
По итогам этого сева, наибольшее изменение в структуре посевов касалось пшеницы, кукурузы, подсолнечника и сои. Площадь посевов яровой пшеницы и сои осталась на уровне предыдущего года. Площади посевов под подсолнечник сократились по сравнению с прошлым годом, но несущественно и сохранили высокий показатель в 4,7 млн. га.
Произошло сокращение посевов кукурузы: в этом году засеяно 4,6 млн. га против 5,5 млн. га в прошлом году. Несмотря на это, больше всего засеяна именно она. Второй по площадям культурой является подсолнечник (4,7 млн. га). Также засеяно 1,2 млн га сои, а под картофеля отошло 1,1 млн га.
Посев озимых культур на зерно под урожай 2022 проведено на площади 7,6 млн га, в том числе – озимой пшеницы и тритикале посеяно 6,5 млн га, ржи – 109 тыс. га, ячменя – 969 тыс га. Кроме того, посев озимого рапса произведен на площади 1,4 млн га.
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Украинские аграрии завершили сев 2022 года – всего засеяно 95% прогнозируемых площадей в объеме 13,4 млн га.