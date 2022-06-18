В Украине введут цифровое растаможивание автомобилей за 5 минут

|18 июня 2022
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Кабмин Украины введет цифровое растаможивание автомобилей за 5 минут. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграм.
Он отметил, что реформа диджитализации и цифровизации услуг для бизнеса и граждан - один из ключевых элементов антикоррупционной стратегии правительства.
"В последнем разговоре с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен мы говорили о планах Украины по большой программе цифровизации. В ближайшее время правительство Украины внедрит цифровое растаможивание автомобилей за 5 минут. Без каких-либо махинаций и коррупции. Всё автоматически, прозрачно и быстро. Это часть нашего проекта "Цифровая таможня", - подчеркнул Шмыгаль.
Также, по его словам, Украина в ближайшее время планирует присоединиться к Конвенции о процедуре совместного транзита.
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14 июня 2022
• В Украине посевная кампания завершилась на 99% - Минагрополитики
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• Зачем нужны программаторы автомобильных ключей
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• Зеленский стал лауреатом премии Немцова
• Пойдут ли ученики в школу с 1 сентября: ответ Минобразования
• Что делать, если потерялся ключ от автомобиля
• Выпускники за границей: как получить аттестат в другой стране
• Оккупанты вывозят ценности из Украины, особенно скифское золото, - The Guardian
10 июня 2022
• Поступление-2022: началась регистрация на дополнительную сессию мультитестирования
• В Еврокомиссии обсудят предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС на следующей неделе
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Кабмин Украины введет цифровое растаможивание автомобилей за 5 минут. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграм.