В Украине введут цифровое растаможивание автомобилей за 5 минут

Кабмин Украины введет цифровое растаможивание автомобилей за 5 минут. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграм.

Он отметил, что реформа диджитализации и цифровизации услуг для бизнеса и граждан - один из ключевых элементов антикоррупционной стратегии правительства.

"В последнем разговоре с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен мы говорили о планах Украины по большой программе цифровизации. В ближайшее время правительство Украины внедрит цифровое растаможивание автомобилей за 5 минут. Без каких-либо махинаций и коррупции. Всё автоматически, прозрачно и быстро. Это часть нашего проекта "Цифровая таможня", - подчеркнул Шмыгаль.

Также, по его словам, Украина в ближайшее время планирует присоединиться к Конвенции о процедуре совместного транзита.