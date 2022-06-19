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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Во всех новых зданиях должны быть бомбоубежища – Верховная Рада приняла закон
19 июня 2022 Просмотров: 24 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 7398 об обеспечении требований гражданской защиты при планировании и застройке территорий.

"Война показала, что в Украине мало надежных укрытий. Значительная часть не оборудована эвакуационными выходами, без доступа к системам водоснабжения и водоотвода, не приспособлена для хранения продуктов питания, не говоря уже о возможности защитить население в случае применения оружия массового поражения", - написала в Telegram глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Законопроект №7398 предусматривает срочное развертывание в Украине сети бомбоубежищ, в том числе и в новостройках. Так, градостроительная документация должна включать информацию о планируемых инженерно-технических мерах гражданской защиты, иначе ее не утвердят.

Кроме того, законопроектом также предлагается:

  • упростить процедуру передачи земельных участков для размещения защитных сооружений гражданской защиты;
  • установить, что проектная документация на строительство объектов, на которых будут постоянно находиться более 50 физических лиц или периодически будут находиться более 100 физических лиц, обязательно должна предусматривать раздел по инженерно-техническим мерам гражданской защиты, проектные решения которого должны обеспечивать соблюдение требований доступности лиц с ограниченными физическими возможностями и других маломобильных групп населения;
  • предусмотреть дополнительное основание для отказа органа государственного архитектурно-строительного контроля в выдаче сертификата о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта в случае несоблюдения требований по инженерно-техническим мерам гражданской защиты;
  • определить требования по содержанию защитных сооружений гражданской защиты в готовности к использованию по назначению.
По материалам: Остров

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Комментарии к статье «Во всех новых зданиях должны быть бомбоубежища – Верховная Рада приняла закон»

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 7398 об обеспечении требований гражданской защиты при планировании и застройке территорий.

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