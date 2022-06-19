Во всех новых зданиях должны быть бомбоубежища – Верховная Рада приняла закон

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 7398 об обеспечении требований гражданской защиты при планировании и застройке территорий.

"Война показала, что в Украине мало надежных укрытий. Значительная часть не оборудована эвакуационными выходами, без доступа к системам водоснабжения и водоотвода, не приспособлена для хранения продуктов питания, не говоря уже о возможности защитить население в случае применения оружия массового поражения", - написала в Telegram глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Законопроект №7398 предусматривает срочное развертывание в Украине сети бомбоубежищ, в том числе и в новостройках. Так, градостроительная документация должна включать информацию о планируемых инженерно-технических мерах гражданской защиты, иначе ее не утвердят.

Кроме того, законопроектом также предлагается: