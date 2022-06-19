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Бездумная исполнительность

Рада запретила российскую музыку в медиа и общественном пространстве
19 июня 2022 Просмотров: 27 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Верховная Рада приняла закон, запрещающий воспроизводить российскую музыку в медиа и общественных пространствах, сообщил украинский депутат Ярослав Железняк 19 июня. Согласно материалам сайта украинского парламента, за принятие закона проголосовали 303 депутата.

В тексте закона говорится, что в Украине запрещается публично исполнять и показывать "фонограммы, видеограммы и музыкальные клипы", если это произведение гражданина страны, объявленной в Украине агрессором. Верховная Рада в 2015 году объявила Россию государством-агрессором.

Также Рада приняла закон, запрещающий импорт и распространение книг и другой издательской продукции из России, Беларуси и оккупированных территорий Украины.
По материалам: Корреспондент.net

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Комментарии к статье «Рада запретила российскую музыку в медиа и общественном пространстве»

Верховная Рада приняла закон, запрещающий воспроизводить российскую музыку в медиа и общественных пространствах, сообщил украинский депутат Ярослав Железняк 19 июня. Согласно материалам сайта украинского парламента, за принятие закона проголосовали 303 депутата.

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