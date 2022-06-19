|19 июня 2022
|Просмотров: 27
|
Верховная Рада приняла закон, запрещающий воспроизводить российскую музыку в медиа и общественных пространствах, сообщил украинский депутат Ярослав Железняк 19 июня. Согласно материалам сайта украинского парламента, за принятие закона проголосовали 303 депутата.
В тексте закона говорится, что в Украине запрещается публично исполнять и показывать "фонограммы, видеограммы и музыкальные клипы", если это произведение гражданина страны, объявленной в Украине агрессором. Верховная Рада в 2015 году объявила Россию государством-агрессором.
Также Рада приняла закон, запрещающий импорт и распространение книг и другой издательской продукции из России, Беларуси и оккупированных территорий Украины.
19 июня 2022
• Статус защиты в Европе получили 3,4 млн украинцев
• Рада запретила российскую музыку в медиа и общественном пространстве
• Во всех новых зданиях должны быть бомбоубежища – Верховная Рада приняла закон
18 июня 2022
• В Украине введут цифровое растаможивание автомобилей за 5 минут
• Украина завершила посевную кампанию
• После войны ветеранов в Украине разделят на категории: что известно
• Борис Джонсон: Украина может и должна проводить Евровидение 2023
• "Ангелы спорта". Названы имена спортсменов, отдавших жизнь за Украину
14 июня 2022
• В Украине посевная кампания завершилась на 99% - Минагрополитики
• На ЧМ-2022 офсайд будет определять искусственный интеллект
• США будут направлять Украине 1,5 млрд долларов ежемесячно: на что их потратят
• Какой отпуск у учителей во время военного положения и сумма материальной помощи
• Facebook теперь доступен на украинском языке для iOS, далее – украинизация Messenger
• Около 90 тысяч украинцев инвестировали в военные облигации: в каких валютах покупают
13 июня 2022
• Арестовали корпоративные права Моршинской и Миргородской
• НБУ обещает больше не поднимать учетную ставку
• Украину на войне защищают добровольцы из 55 стран
• Зачем нужны программаторы автомобильных ключей
• В Украине запретили еще одну партию
• Аварийное открытие автомобиля: что важно знать об услуге
• Главарь "ДНР" назначил предателя гауляйтером Святогорска
12 июня 2022
• Теробороне разрешили выполнять задачи в районе боевых действий: Зеленский подписал закон
• В НБУ объяснили ускорение инфляции
• Зеленский стал лауреатом премии Немцова
• Пойдут ли ученики в школу с 1 сентября: ответ Минобразования
• Что делать, если потерялся ключ от автомобиля
• Выпускники за границей: как получить аттестат в другой стране
• Оккупанты вывозят ценности из Украины, особенно скифское золото, - The Guardian
10 июня 2022
• Поступление-2022: началась регистрация на дополнительную сессию мультитестирования
• В Еврокомиссии обсудят предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС на следующей неделе
• Едут ли украинцы на отдых в войну? Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке
— 19 июня 2022 —
Число беженцев из Украины, получивших статус временной защиты в странах Европы, по состоянию на 16 июня составляло 3,407 млн. Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в воскресенье, 19 июня.
— 19 июня 2022 —
Верховная Рада приняла за основу законопроект № 7398 об обеспечении требований гражданской защиты при планировании и застройке территорий.
— 18 июня 2022 —
Кабмин Украины введет цифровое растаможивание автомобилей за 5 минут. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграм.
— 18 июня 2022 —
Украинские аграрии завершили сев 2022 года – всего засеяно 95% прогнозируемых площадей в объеме 13,4 млн га.
Приветствую, гость! Вход
19 июня 2022
• Статус защиты в Европе получили 3,4 млн украинцев
• Рада запретила российскую музыку в медиа и общественном пространстве
• Во всех новых зданиях должны быть бомбоубежища – Верховная Рада приняла закон
18 июня 2022
• В Украине введут цифровое растаможивание автомобилей за 5 минут
• Украина завершила посевную кампанию
• После войны ветеранов в Украине разделят на категории: что известно
• Борис Джонсон: Украина может и должна проводить Евровидение 2023
• "Ангелы спорта". Названы имена спортсменов, отдавших жизнь за Украину
14 июня 2022
• В Украине посевная кампания завершилась на 99% - Минагрополитики
• На ЧМ-2022 офсайд будет определять искусственный интеллект
• США будут направлять Украине 1,5 млрд долларов ежемесячно: на что их потратят
• Какой отпуск у учителей во время военного положения и сумма материальной помощи
• Facebook теперь доступен на украинском языке для iOS, далее – украинизация Messenger
• Около 90 тысяч украинцев инвестировали в военные облигации: в каких валютах покупают
13 июня 2022
• Арестовали корпоративные права Моршинской и Миргородской
• НБУ обещает больше не поднимать учетную ставку
• Украину на войне защищают добровольцы из 55 стран
• Зачем нужны программаторы автомобильных ключей
• В Украине запретили еще одну партию
• Аварийное открытие автомобиля: что важно знать об услуге
• Главарь "ДНР" назначил предателя гауляйтером Святогорска
12 июня 2022
• Теробороне разрешили выполнять задачи в районе боевых действий: Зеленский подписал закон
• В НБУ объяснили ускорение инфляции
• Зеленский стал лауреатом премии Немцова
• Пойдут ли ученики в школу с 1 сентября: ответ Минобразования
• Что делать, если потерялся ключ от автомобиля
• Выпускники за границей: как получить аттестат в другой стране
• Оккупанты вывозят ценности из Украины, особенно скифское золото, - The Guardian
10 июня 2022
• Поступление-2022: началась регистрация на дополнительную сессию мультитестирования
• В Еврокомиссии обсудят предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС на следующей неделе
• Едут ли украинцы на отдых в войну? Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Рада запретила российскую музыку в медиа и общественном пространстве»
Верховная Рада приняла закон, запрещающий воспроизводить российскую музыку в медиа и общественных пространствах, сообщил украинский депутат Ярослав Железняк 19 июня. Согласно материалам сайта украинского парламента, за принятие закона проголосовали 303 депутата.