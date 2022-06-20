|20 июня 2022
|Просмотров: 70
|
Приток украинских беженцев в страны еврозоны может уменьшить нехватку рабочей силы.
Как заявил Европейский центральный банк, украинские беженцы снизят дефицит рабочей силы в европейских странах, поскольку часть из них не вернется в Украину. На сегодня около 7 млн беженцев покинули Украину, многие надеются найти долгосрочные возможности трудоустройства в 27 странах ЕС.
"Согласно всем допущениям, приблизительные расчеты указывают на средний рост рабочей силы в зоне евро на 0,2-0,8% в среднесрочной перспективе. Это соответствует увеличению численности рабочей силы в зоне евро на 0,3-1,3 млн человек в результате кризиса", - говорится в статье ЕЦБ в Экономическом бюллетене.
ЕЦБ отмечает, что при рекордно низком уровне безработицы еврозона борется с растущей нехваткой рабочей силы, а приток беженцев может "слегка ослабить" напряженность на рынке труда.
20 июня 2022
• Украинка выиграла первую в истории медаль в слаломе
• Как война повлияла на безналичные расчеты: данные НБУ
• Воинский учет женщин. Как действует приказ в условиях военного положения
• Украинские беженцы могут снизить дефицит рабочей силы в еврозоне, - ЕЦБ
19 июня 2022
• Украинцы смогут бесплатно получить второе профобразование
• Названо место и дата реванша Усика и Джошуа
• Статус защиты в Европе получили 3,4 млн украинцев
• Рада запретила российскую музыку в медиа и общественном пространстве
• Во всех новых зданиях должны быть бомбоубежища – Верховная Рада приняла закон
18 июня 2022
• В Украине введут цифровое растаможивание автомобилей за 5 минут
• Украина завершила посевную кампанию
• После войны ветеранов в Украине разделят на категории: что известно
• Борис Джонсон: Украина может и должна проводить Евровидение 2023
• "Ангелы спорта". Названы имена спортсменов, отдавших жизнь за Украину
14 июня 2022
• В Украине посевная кампания завершилась на 99% - Минагрополитики
• На ЧМ-2022 офсайд будет определять искусственный интеллект
• США будут направлять Украине 1,5 млрд долларов ежемесячно: на что их потратят
• Какой отпуск у учителей во время военного положения и сумма материальной помощи
• Facebook теперь доступен на украинском языке для iOS, далее – украинизация Messenger
• Около 90 тысяч украинцев инвестировали в военные облигации: в каких валютах покупают
13 июня 2022
• Арестовали корпоративные права Моршинской и Миргородской
• НБУ обещает больше не поднимать учетную ставку
• Украину на войне защищают добровольцы из 55 стран
• Зачем нужны программаторы автомобильных ключей
• В Украине запретили еще одну партию
• Аварийное открытие автомобиля: что важно знать об услуге
• Главарь "ДНР" назначил предателя гауляйтером Святогорска
12 июня 2022
• Теробороне разрешили выполнять задачи в районе боевых действий: Зеленский подписал закон
• В НБУ объяснили ускорение инфляции
• Зеленский стал лауреатом премии Немцова
• Пойдут ли ученики в школу с 1 сентября: ответ Минобразования
— 20 июня 2022 —
Воинский учет женщин стартует с 1 октября. Но в условиях военного положения не обязательно ждать до октября, а можно встать на учет сейчас.
— 19 июня 2022 —
Верховная рада приняла законопроект №7293 о получении профессионально-технического образования. Он позволяет украинцам во второй раз учиться в училищах на бесплатной основе.
— 19 июня 2022 —
Число беженцев из Украины, получивших статус временной защиты в странах Европы, по состоянию на 16 июня составляло 3,407 млн. Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в воскресенье, 19 июня.
— 19 июня 2022 —
Верховная Рада приняла закон, запрещающий воспроизводить российскую музыку в медиа и общественных пространствах, сообщил украинский депутат Ярослав Железняк 19 июня. Согласно материалам сайта украинского парламента, за принятие закона проголосовали 303 депутата.
Приветствую, гость! Вход
20 июня 2022
• Украинка выиграла первую в истории медаль в слаломе
• Как война повлияла на безналичные расчеты: данные НБУ
• Воинский учет женщин. Как действует приказ в условиях военного положения
• Украинские беженцы могут снизить дефицит рабочей силы в еврозоне, - ЕЦБ
19 июня 2022
• Украинцы смогут бесплатно получить второе профобразование
• Названо место и дата реванша Усика и Джошуа
• Статус защиты в Европе получили 3,4 млн украинцев
• Рада запретила российскую музыку в медиа и общественном пространстве
• Во всех новых зданиях должны быть бомбоубежища – Верховная Рада приняла закон
18 июня 2022
• В Украине введут цифровое растаможивание автомобилей за 5 минут
• Украина завершила посевную кампанию
• После войны ветеранов в Украине разделят на категории: что известно
• Борис Джонсон: Украина может и должна проводить Евровидение 2023
• "Ангелы спорта". Названы имена спортсменов, отдавших жизнь за Украину
14 июня 2022
• В Украине посевная кампания завершилась на 99% - Минагрополитики
• На ЧМ-2022 офсайд будет определять искусственный интеллект
• США будут направлять Украине 1,5 млрд долларов ежемесячно: на что их потратят
• Какой отпуск у учителей во время военного положения и сумма материальной помощи
• Facebook теперь доступен на украинском языке для iOS, далее – украинизация Messenger
• Около 90 тысяч украинцев инвестировали в военные облигации: в каких валютах покупают
13 июня 2022
• Арестовали корпоративные права Моршинской и Миргородской
• НБУ обещает больше не поднимать учетную ставку
• Украину на войне защищают добровольцы из 55 стран
• Зачем нужны программаторы автомобильных ключей
• В Украине запретили еще одну партию
• Аварийное открытие автомобиля: что важно знать об услуге
• Главарь "ДНР" назначил предателя гауляйтером Святогорска
12 июня 2022
• Теробороне разрешили выполнять задачи в районе боевых действий: Зеленский подписал закон
• В НБУ объяснили ускорение инфляции
• Зеленский стал лауреатом премии Немцова
• Пойдут ли ученики в школу с 1 сентября: ответ Минобразования
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Украинские беженцы могут снизить дефицит рабочей силы в еврозоне, - ЕЦБ»
Приток украинских беженцев в страны еврозоны может уменьшить нехватку рабочей силы.