Украинские беженцы могут снизить дефицит рабочей силы в еврозоне, - ЕЦБ

Как заявил Европейский центральный банк, украинские беженцы снизят дефицит рабочей силы в европейских странах, поскольку часть из них не вернется в Украину. На сегодня около 7 млн беженцев покинули Украину, многие надеются найти долгосрочные возможности трудоустройства в 27 странах ЕС.

"Согласно всем допущениям, приблизительные расчеты указывают на средний рост рабочей силы в зоне евро на 0,2-0,8% в среднесрочной перспективе. Это соответствует увеличению численности рабочей силы в зоне евро на 0,3-1,3 млн человек в результате кризиса", - говорится в статье ЕЦБ в Экономическом бюллетене.

ЕЦБ отмечает, что при рекордно низком уровне безработицы еврозона борется с растущей нехваткой рабочей силы, а приток беженцев может "слегка ослабить" напряженность на рынке труда.