Воинский учет женщин. Как действует приказ в условиях военного положения

|20 июня 2022
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Воинский учет женщин стартует с 1 октября. Но в условиях военного положения не обязательно ждать до октября, а можно встать на учет сейчас.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника юридической группы областного территориального центра комплектования Юрия Гривы, пишет "Суспильне".
При этом по его словам, до какого времени нужно встать на учет, пока неизвестно. На военный учет должны стать женщины по следующим специальностям (программисты, врачи, юристы, журналисты, музыканты, социальные работники и др.).
После того, как женщина стала на военный учет, она военнообязанная. Это значит, что она находится в запасе вооруженных сил или других военных формирований. Женщин, состоящих на воинском учете, могут, например, призвать на военную службу. Пока необходимости мобилизовать женщин нет.
При этом в мирное время женщины могут быть приняты на военную службу и в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту).
Если у женщины несовершеннолетние дети, то призыва на военную службу через мобилизацию она не подлежит (при наличии детей до 18 лет). Такие женщины могут быть призваны на военную службу только по их согласию и только по месту жительства.
В период военного положения военнообязанным женщинам ограничили выезд за пределы Украины. Это не касается тех, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации. Полный перечень неподлежащих есть в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации.
У военнообязанных женщин есть такие же обязанности, как и у военнообязанных мужчин. Они описаны в постановлении Кабинета Министров "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников и военнообязанных".
То есть:
При этом женщина не может отказаться становиться на военный учет. Это предусмотрено законом "О воинской обязанности и военной службе". Среди исключений - непригодность по состоянию здоровья и возрасту, а также если имеет специальность или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности.
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Комментарии к статье «Воинский учет женщин. Как действует приказ в условиях военного положения»
Воинский учет женщин стартует с 1 октября. Но в условиях военного положения не обязательно ждать до октября, а можно встать на учет сейчас.