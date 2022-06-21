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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Журналист РФ продал свою нобелевскую медаль для помощи Украине
21 июня 2022 Просмотров: 22 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На аукционе Heritage в США за 103,5 млн долларов продана нобелевская медаль главреда российской Новой газеты Дмитрия Муратова. Об этом сообщает Novaya Gazeta. Europe.

Деньги Муратов пообещал перечислить ЮНИСЕФ, который отправит их в страны, где есть беженцы и дети беженцев из Украины.

"Все деньги, которые мы сегодня получим, мы передаем ЮНИСЕФ, который пообещал, что эти деньги пойдут всем странам, где есть беженцы и дети беженцев из Украины: в Польше, России, Германии, Молдове, Словении, Венгрии", - заявил он.

Цена медали стартовала с 550 тысяч долларов. Покупатели предлагали за медаль 10 млн долларов, затем цена росла до 15 млн и 16 млн, после резко увеличилась до 103,5 млн долларов.

Неизвестный покупатель сообщил о намерении выкупить награду за эту сумму по телефону.

Отмечается, что Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса были удостоены Нобелевской премии мира в 2021 году "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира".

Муратов выступил против российского вторжения в Украину и призвал прекратить боевые действия. О намерении продать медаль он сообщил в конце марта этого года.

Новая газета вскоре объявила о приостановке работы. Формальной причиной стало получения второго предупреждения Роскомнадзора об отсутствии в материалах издания маркировки иноагентов.
По материалам: Корреспондент.net

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Комментарии к статье «Журналист РФ продал свою нобелевскую медаль для помощи Украине»

На аукционе Heritage в США за 103,5 млн долларов продана нобелевская медаль главреда российской Новой газеты Дмитрия Муратова. Об этом сообщает Novaya Gazeta. Europe.

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