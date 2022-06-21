|21 июня 2022
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Немецкая благотворительная организация Diakonie Katastrophenhilfe, поддерживающая пострадавших и оказывающая гуманитарную помощь, сможет выплачивать беженцам по 700 злотых (около 4593 гривен) и 600 злотых - на каждого другого члена семьи.
DKH ввела программу финансовой помощи, чтобы проявить солидарность с украинцами, которые вынуждены были из-за войны уехали в Польшу.
Предусмотрено, что подавшие заявку украинцы получат выплату в размере 700 злотых на 1 человека и 600 злотых на каждого другого члена семьи ежемесячно. Выплаты будут проводить не менее трех месяцев.
Поскольку желающих получить поддержку очень много, DKH ставит в приоритет наиболее нуждающихся. Учтите, что регистрация на участие в программе не гарантирует получение выплаты.
Нужно отвечать нескольким критериям. Среди них:
Если вы подходите под указанные условия, обратите внимание на следующие требования. Вы имеете право на помощь, если вы отвечаете по крайней мере одному из критериев:
Во время личного визита в регистрационный центр надо убедиться что у вас есть паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Также - документ, в котором указана дата пересечения границы с Польшей. Обратите внимание, что каждый член вашей семьи должен лично появиться в центре и иметь соответствующие документы.
Зарегистрироваться на получение выплаты можно по ссылке, а следить за обновлением свободных дат для посещения центра - на странице.
Есть также бесплатная горячая линия для вопросов по этой программе: 800 000 232.
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• Украинка выиграла первую в истории медаль в слаломе
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19 июня 2022
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14 июня 2022
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Комментарии к статье «В Польше появятся новые выплаты для украинцев: что нужно знать»
Немецкая благотворительная организация Diakonie Katastrophenhilfe, поддерживающая пострадавших и оказывающая гуманитарную помощь, сможет выплачивать беженцам по 700 злотых (около 4593 гривен) и 600 злотых - на каждого другого члена семьи.