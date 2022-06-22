Начались выплаты вкладчикам обанкротившегося Мегабанка: как получить деньги

|22 июня 2022
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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.
Как отметили в пресс-службе, вкладчики "Мегабанка" банка подпадают под действие закона по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц, то есть Фонд вернет им средства в размере 100% вклада, включая проценты. Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривне по курсу НБУ, установленному на конец дня 2 июня 2022 года.
Выплаты вкладчикам проводятся через банки-агенты Фонда. Получить возмещение вкладчики могут непосредственно в отделении одного из банков-агентов Фонда или дистанционно, без физического посещения отделения банка.
Дистанционные выплаты осуществляют 4 банка-агента: ПриватБанк, Укргазбанк, "Пивденный" и ПУМБ.
Получить возмещение в ПриватБанке можно дистанционно - обратившись к клиентской поддержке по телефону 3700 или через онлайн чат.
Для получения средств в отделении любого из указанных банков-агентов вкладчикам необходимо обратиться в отделение с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность. Физические лица-резиденты дополнительно предъявляют регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).
Напомним, Национальный банк Украины 2 июня принял решение о отнесение АО "Мегабанк" к категории неплатежеспособных. Вкладчики - физические лица и ФОПы получат свои средства в полном объеме.
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• ПриватБанк начал выплаты компенсаций украинцам: кто получит деньги от Красного Креста
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