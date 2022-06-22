Начались выплаты вкладчикам обанкротившегося Мегабанка: как получить деньги

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал выплаты вкладчикам "Мегабанка", который признан неплатежеспособным. Средства выплачиваются по договорам банковского вклада, срок действия которых истек до 2 июня 2022 года включительно, и по договорам банковского счета (текущие счета).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.

Как отметили в пресс-службе, вкладчики "Мегабанка" банка подпадают под действие закона по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц, то есть Фонд вернет им средства в размере 100% вклада, включая проценты. Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривне по курсу НБУ, установленному на конец дня 2 июня 2022 года.

Как получить средства

Выплаты вкладчикам проводятся через банки-агенты Фонда. Получить возмещение вкладчики могут непосредственно в отделении одного из банков-агентов Фонда или дистанционно, без физического посещения отделения банка.

Дистанционные выплаты осуществляют 4 банка-агента: ПриватБанк, Укргазбанк, "Пивденный" и ПУМБ.

Получить возмещение в ПриватБанке можно дистанционно - обратившись к клиентской поддержке по телефону 3700 или через онлайн чат.

Для получения средств в отделении любого из указанных банков-агентов вкладчикам необходимо обратиться в отделение с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность. Физические лица-резиденты дополнительно предъявляют регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

Напомним, Национальный банк Украины 2 июня принял решение о отнесение АО "Мегабанк" к категории неплатежеспособных. Вкладчики - физические лица и ФОПы получат свои средства в полном объеме.