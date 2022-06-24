|24 июня 2022
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В период с начала полноценного вторжения россии в Украину 132 защитника Украины получили Звезду Героя. Об этом сообщается на официальной странице Управления стратегических коммуникаций ВСУ 24 июня.
Отмечается, что 60 воинам звание Героя Украины присвоено посмертно.
"С 24 февраля звание Героя Украины получили 132 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, из них, к сожалению, посмертно – 60", - говорится в сообщении.
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• Звание Героя Украины за время войны получили 132 военнослужащих
23 июня 2022
• Украина официально стала кандидатом в члены ЕС
22 июня 2022
• Мэр Славянска Вадим Лях: «Есть ощущение одной длинной недели, которая длится уже 111 дней подряд»
• НБУ за день напечатал 70 млрд гривен - СМИ
• Украина потеряет от 7% населения: социологи озвучили прогноз
• Начались выплаты вкладчикам обанкротившегося Мегабанка: как получить деньги
21 июня 2022
• В Польше появятся новые выплаты для украинцев: что нужно знать
• В мае банки сработали с прибылью 6,1 млрд гривен
• Пенсия в 60 лет: какой стаж необходим с 2022 года для выхода на отдых
• ПриватБанк начал выплаты компенсаций украинцам: кто получит деньги от Красного Креста
• Журналист РФ продал свою нобелевскую медаль для помощи Украине
• Украинки стали чемпионками мира в командном артистическом плавании
20 июня 2022
• Украинка выиграла первую в истории медаль в слаломе
• Как война повлияла на безналичные расчеты: данные НБУ
• Воинский учет женщин. Как действует приказ в условиях военного положения
• Украинские беженцы могут снизить дефицит рабочей силы в еврозоне, - ЕЦБ
19 июня 2022
• Украинцы смогут бесплатно получить второе профобразование
• Названо место и дата реванша Усика и Джошуа
• Статус защиты в Европе получили 3,4 млн украинцев
• Рада запретила российскую музыку в медиа и общественном пространстве
• Во всех новых зданиях должны быть бомбоубежища – Верховная Рада приняла закон
18 июня 2022
• В Украине введут цифровое растаможивание автомобилей за 5 минут
• Украина завершила посевную кампанию
• После войны ветеранов в Украине разделят на категории: что известно
• Борис Джонсон: Украина может и должна проводить Евровидение 2023
• "Ангелы спорта". Названы имена спортсменов, отдавших жизнь за Украину
14 июня 2022
• В Украине посевная кампания завершилась на 99% - Минагрополитики
• На ЧМ-2022 офсайд будет определять искусственный интеллект
• США будут направлять Украине 1,5 млрд долларов ежемесячно: на что их потратят
• Какой отпуск у учителей во время военного положения и сумма материальной помощи
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Комментарии к статье «Звание Героя Украины за время войны получили 132 военнослужащих»
В период с начала полноценного вторжения россии в Украину 132 защитника Украины получили Звезду Героя. Об этом сообщается на официальной странице Управления стратегических коммуникаций ВСУ 24 июня.