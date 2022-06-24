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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Звание Героя Украины за время войны получили 132 военнослужащих
24 июня 2022 Просмотров: 42 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В период с начала полноценного вторжения россии в Украину 132 защитника Украины получили Звезду Героя. Об этом сообщается на официальной странице Управления стратегических коммуникаций ВСУ 24 июня.

Отмечается, что 60 воинам звание Героя Украины присвоено посмертно.

"С 24 февраля звание Героя Украины получили 132 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, из них, к сожалению, посмертно – 60", - говорится в сообщении.
По материалам: Остров

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Комментарии к статье «Звание Героя Украины за время войны получили 132 военнослужащих»

В период с начала полноценного вторжения россии в Украину 132 защитника Украины получили Звезду Героя. Об этом сообщается на официальной странице Управления стратегических коммуникаций ВСУ 24 июня.

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