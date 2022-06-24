Украина официально стала кандидатом в члены ЕС

|23 июня 2022
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Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Данное решение единогласно поддержали все лидеры ЕС во время саммита в Брюсселе 23 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Европейского совета Шарля Мишеля.
"Европейский совет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидата в члены ЕС. Исторический момент. Сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути к ЕС. Мои поздравления президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Молдовы Майе Санду, а также народам Украины и Молдовы", - отметил он.
Кроме того, лидеры ЕС признали европейскую перспективу Грузии и готовы предоставить статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
"Поздравляю грузинский народ. Исторический момент в отношениях между ЕС и Грузией: будущее Грузии связано с ЕС", - добавил Мишель.
"Сегодня хороший день для Европы. Поздравления президентам Украины, Молдовы и премьер-министру Грузии. Ваши страны являются частью нашей европейской семьи. И сегодняшнее историческое решение лидеров подтверждает это", - отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и опубликовала фото сегодняшнего заседания.
Как ранее заявляли европейские и украинские политики, кандидатство является символом поддержки Украины на фоне войны с РФ. Это также закрепит европейское будущее страны и ускорит проведение реформ.
Глава Кабмина Денис Шмыгаль озвучил ряд возможностей, которые откроются с получением статуса. Так, Украина получит право участвовать во многих новых инициативах ЕС и получит доступ к финансовой помощи для стран, которые готовятся к вступлению в Евросоюз. Кандидатство повысит привлекательность для инвесторов и защищенность ведения бизнеса.
Кроме того, премьер подчеркнул, что выделение средств для послевоенного восстановления Украины ЕС будет рассматривать как вклад в благосостояние потенциального члена Евросоюза, а не третьей страны.
Вместе с положительной рекомендацией по кандидатству Украины Еврокомиссия обнародовала перечень условий, которые необходимо выполнить для сохранения статуса и дальнейшего продвижения по пути евроинтеграции.
Среди требований значится усиление борьбы с коррупцией и назначение новых руководителей НАБУ и САП, продолжение реформ судебной системы и Конституционного суда, имплементация антиолигархического закона, изменение законодательства о медиаресурсах и национальных меньшинствах.
Как отметили в правительстве, Украина планирует выполнить поставленные ЕК условия уже до конца 2022 года.
После получения кандидатства следует этап переговоров между страной-претендентом и членами Евросоюза. Само обсуждение поделено на 35 разделов - по основным законам, правам и обязанностям, которые объединяют всех участников блока.
Только после их последовательного одобрения и внедрения реформ возможно подписание договора о членстве. Он должен быть одобрен Советом ЕС, отдельно парламентами каждой страны Евросоюза и большинством голосов Европарламента.
Стоит отметить, что стандартная процедура вступления в ЕС для государств-кандидатов длится от нескольких лет до десятилетий.
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Комментарии к статье «Украина официально стала кандидатом в члены ЕС»
Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Данное решение единогласно поддержали все лидеры ЕС во время саммита в Брюсселе 23 июня.