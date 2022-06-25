Укрпошта готовит презентацию марки, посвященной олицетворению мечты

Укрпошта готовит презентацию новой марки - на этот раз марка будет посвящена Ан-225 Мрия, уничтоженному войсками РФ, но олицетворяющему украинскую мечту. Об этом сообщает пресс-служба Укрпошты.

"Этот выпуск очень особенный для нас. Потому что он олицетворяет украинскую несокрушимость. Россиянам удалось уничтожить самый большой самолет в мире, наше творение. Но им не удастся уничтожить нашу подлинную мечту и стремление к свободе. Это знает каждый взрослый и ребенок", - говорится в сообщении.

Автор эскиза марки - 11-летняя девочка, а сам эскиз был создан еще до начала полномасштабной войны.

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"Это знает и София Кравчук, одиннадцатилетняя школьница из Волыни, нарисовавшая эту иллюстрацию еще в прошлом году для конкурса «Что для меня Украина?». Сегодня рисунок актуален как никогда. Хотим, чтобы это произведение филателии вдохновило каждого украинца мечтать смелее", - сообщают в Укрпоште.

Вместе с маркой будут презентованы конверт и открытка.

"Тираж - 3 млн, приобрести можно в отделениях Укрпошты или в онлайн-магазинах. 1 клиент - не более 2 маркированных листов, 5 конвертов, 5 открыток", - сообщают в Укрпоште.

На 28 июня запланировано погашение штемпелями "Первый день" в Киеве и Гостомеле, затем спецпогашение - во всех филиалах Укрпошты.