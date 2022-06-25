 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

За 3 дня украинцы собрали деньги на 4 Байрактара
25 июня 2022 Просмотров: 67 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

За три дня украинцы собрали 600 млн грн на приобретение четырех беспилотников Байрактар. Сбор проводил благотворительный фонд Сергея Притулы. Об этом Сергей Притула сообщил в Facebook.

"На три и даже немного сверху осталось. Причем настолько сверху осталось, что берем еще один. Четыре Байрактара"за три дня - это наш с вами результат", - написал Притула.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

25 июня 2022

АМКУ разрешил "Укрпочте" купить Альпари Банк

За 3 дня украинцы собрали деньги на 4 Байрактара

Укрпошта готовит презентацию марки, посвященной олицетворению мечты

Почти миллиард долларов за неделю: НБУ продолжает продавать валюту из резервов

Стало известно, когда McDonalds и другие популярные бренды вернутся в Украину

24 июня 2022

ВР решила узаконить запрет на выезд мужчин во время войны

Amazon научит голосового помощника имитировать голоса погибших: для чего это нужно

Звание Героя Украины за время войны получили 132 военнослужащих

23 июня 2022

Украина официально стала кандидатом в члены ЕС

22 июня 2022

Мэр Славянска Вадим Лях: «Есть ощущение одной длинной недели, которая длится уже 111 дней подряд»

НБУ за день напечатал 70 млрд гривен - СМИ

Украина потеряет от 7% населения: социологи озвучили прогноз

Начались выплаты вкладчикам обанкротившегося Мегабанка: как получить деньги

21 июня 2022

В Польше появятся новые выплаты для украинцев: что нужно знать

В мае банки сработали с прибылью 6,1 млрд гривен

Пенсия в 60 лет: какой стаж необходим с 2022 года для выхода на отдых

ПриватБанк начал выплаты компенсаций украинцам: кто получит деньги от Красного Креста

Журналист РФ продал свою нобелевскую медаль для помощи Украине

Украинки стали чемпионками мира в командном артистическом плавании

20 июня 2022

Украинка выиграла первую в истории медаль в слаломе

Как война повлияла на безналичные расчеты: данные НБУ

Воинский учет женщин. Как действует приказ в условиях военного положения

Украинские беженцы могут снизить дефицит рабочей силы в еврозоне, - ЕЦБ

19 июня 2022

Украинцы смогут бесплатно получить второе профобразование

Названо место и дата реванша Усика и Джошуа

Статус защиты в Европе получили 3,4 млн украинцев

Рада запретила российскую музыку в медиа и общественном пространстве

Во всех новых зданиях должны быть бомбоубежища – Верховная Рада приняла закон

18 июня 2022

В Украине введут цифровое растаможивание автомобилей за 5 минут

Украина завершила посевную кампанию

После войны ветеранов в Украине разделят на категории: что известно

Также в разделе

Укрпошта готовит презентацию марки, посвященной олицетворению мечты

— 25 июня 2022 —

Укрпошта готовит презентацию новой марки - на этот раз марка будет посвящена Ан-225 Мрия, уничтоженному войсками РФ, но олицетворяющему украинскую мечту. Об этом сообщает пресс-служба Укрпошты.

Читать далее ⇒

Стало известно, когда McDonalds и другие популярные бренды вернутся в Украину

— 25 июня 2022 —

В ближайшее время популярные международные сети могут возобновить свою работу в Украине. В частности речь идет и о McDonalds.

Читать далее ⇒

ВР решила узаконить запрет на выезд мужчин во время войны

— 24 июня 2022 —

В Верховную Раду внесен Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Закон Украины "О порядке выезда из Украины и въезде в Украину граждан Украины".

Читать далее ⇒

Amazon научит голосового помощника имитировать голоса погибших: для чего это нужно

— 24 июня 2022 —

Компания Amazon начала работать над новым обновлением для голосового помощника Alexa. Оно позволит имитировать голоса любого человека, даже если он уже умер.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «За 3 дня украинцы собрали деньги на 4 Байрактара»

За три дня украинцы собрали 600 млн грн на приобретение четырех беспилотников Байрактар. Сбор проводил благотворительный фонд Сергея Притулы. Об этом Сергей Притула сообщил в Facebook.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Мэр Славянска Вадим Лях: «Есть ощущение одной длинной недели, которая длится уже 111 дней подряд»

Российские войска нанесли ракетный удар по Славянску: есть погибшие и раненые

Остановлена работа Славянской ТЭС

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Арестовали корпоративные права Моршинской и Миргородской

Рашисты разрушили или повредили уже 43 религиозных здания Донецкой области – глава ОВА

За сожжение флага Украины и призыв к отделению Закарпатья – 6 лет тюрьмы с конфискацией

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

АМКУ разрешил "Укрпочте" купить Альпари Банк

Почти миллиард долларов за неделю: НБУ продолжает продавать валюту из резервов

НБУ за день напечатал 70 млрд гривен - СМИ

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Украинки стали чемпионками мира в командном артистическом плавании

Украинка выиграла первую в истории медаль в слаломе

Названо место и дата реванша Усика и Джошуа

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

25 июня 2022

АМКУ разрешил "Укрпочте" купить Альпари Банк

За 3 дня украинцы собрали деньги на 4 Байрактара

Укрпошта готовит презентацию марки, посвященной олицетворению мечты

Почти миллиард долларов за неделю: НБУ продолжает продавать валюту из резервов

Стало известно, когда McDonalds и другие популярные бренды вернутся в Украину

24 июня 2022

ВР решила узаконить запрет на выезд мужчин во время войны

Amazon научит голосового помощника имитировать голоса погибших: для чего это нужно

Звание Героя Украины за время войны получили 132 военнослужащих

23 июня 2022

Украина официально стала кандидатом в члены ЕС

22 июня 2022

Мэр Славянска Вадим Лях: «Есть ощущение одной длинной недели, которая длится уже 111 дней подряд»

НБУ за день напечатал 70 млрд гривен - СМИ

Украина потеряет от 7% населения: социологи озвучили прогноз

Начались выплаты вкладчикам обанкротившегося Мегабанка: как получить деньги

21 июня 2022

В Польше появятся новые выплаты для украинцев: что нужно знать

В мае банки сработали с прибылью 6,1 млрд гривен

Пенсия в 60 лет: какой стаж необходим с 2022 года для выхода на отдых

ПриватБанк начал выплаты компенсаций украинцам: кто получит деньги от Красного Креста

Журналист РФ продал свою нобелевскую медаль для помощи Украине

Украинки стали чемпионками мира в командном артистическом плавании

20 июня 2022

Украинка выиграла первую в истории медаль в слаломе

Как война повлияла на безналичные расчеты: данные НБУ

Воинский учет женщин. Как действует приказ в условиях военного положения

Украинские беженцы могут снизить дефицит рабочей силы в еврозоне, - ЕЦБ

19 июня 2022

Украинцы смогут бесплатно получить второе профобразование

Названо место и дата реванша Усика и Джошуа

Статус защиты в Европе получили 3,4 млн украинцев

Рада запретила российскую музыку в медиа и общественном пространстве

Во всех новых зданиях должны быть бомбоубежища – Верховная Рада приняла закон

18 июня 2022

В Украине введут цифровое растаможивание автомобилей за 5 минут

Украина завершила посевную кампанию

После войны ветеранов в Украине разделят на категории: что известно

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top