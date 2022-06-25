За 3 дня украинцы собрали деньги на 4 Байрактара

За три дня украинцы собрали 600 млн грн на приобретение четырех беспилотников Байрактар. Сбор проводил благотворительный фонд Сергея Притулы. Об этом Сергей Притула сообщил в Facebook.

"На три и даже немного сверху осталось. Причем настолько сверху осталось, что берем еще один. Четыре Байрактара"за три дня - это наш с вами результат", - написал Притула.