За 3 дня украинцы собрали деньги на 4 Байрактара

|25 июня 2022
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За три дня украинцы собрали 600 млн грн на приобретение четырех беспилотников Байрактар. Сбор проводил благотворительный фонд Сергея Притулы. Об этом Сергей Притула сообщил в Facebook.
"На три и даже немного сверху осталось. Причем настолько сверху осталось, что берем еще один. Четыре Байрактара"за три дня - это наш с вами результат", - написал Притула.
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• Почти миллиард долларов за неделю: НБУ продолжает продавать валюту из резервов
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• ВР решила узаконить запрет на выезд мужчин во время войны
• Amazon научит голосового помощника имитировать голоса погибших: для чего это нужно
• Звание Героя Украины за время войны получили 132 военнослужащих
23 июня 2022
• Украина официально стала кандидатом в члены ЕС
22 июня 2022
• Мэр Славянска Вадим Лях: «Есть ощущение одной длинной недели, которая длится уже 111 дней подряд»
• НБУ за день напечатал 70 млрд гривен - СМИ
• Украина потеряет от 7% населения: социологи озвучили прогноз
• Начались выплаты вкладчикам обанкротившегося Мегабанка: как получить деньги
21 июня 2022
• В Польше появятся новые выплаты для украинцев: что нужно знать
• В мае банки сработали с прибылью 6,1 млрд гривен
• Пенсия в 60 лет: какой стаж необходим с 2022 года для выхода на отдых
• ПриватБанк начал выплаты компенсаций украинцам: кто получит деньги от Красного Креста
• Журналист РФ продал свою нобелевскую медаль для помощи Украине
• Украинки стали чемпионками мира в командном артистическом плавании
20 июня 2022
• Украинка выиграла первую в истории медаль в слаломе
• Как война повлияла на безналичные расчеты: данные НБУ
• Воинский учет женщин. Как действует приказ в условиях военного положения
• Украинские беженцы могут снизить дефицит рабочей силы в еврозоне, - ЕЦБ
19 июня 2022
• Украинцы смогут бесплатно получить второе профобразование
• Названо место и дата реванша Усика и Джошуа
• Статус защиты в Европе получили 3,4 млн украинцев
• Рада запретила российскую музыку в медиа и общественном пространстве
• Во всех новых зданиях должны быть бомбоубежища – Верховная Рада приняла закон
18 июня 2022
• В Украине введут цифровое растаможивание автомобилей за 5 минут
• Украина завершила посевную кампанию
• После войны ветеранов в Украине разделят на категории: что известно
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Комментарии к статье «За 3 дня украинцы собрали деньги на 4 Байрактара»
За три дня украинцы собрали 600 млн грн на приобретение четырех беспилотников Байрактар. Сбор проводил благотворительный фонд Сергея Притулы. Об этом Сергей Притула сообщил в Facebook.