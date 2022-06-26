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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Как вернуться в Украину без паспорта после депортации в РФ: ответ Верещук
26 июня 2022 Просмотров: 73 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Украинцев, которые были депортированы в Россию с оккупированных территорий, будут пускать в страну и без паспортов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера по вопросам реинтеграции Ирины Верещук на телемарафоне.

По ее словам, уже есть соответствующая договоренность с пограничниками.

"Если украинцам удастся дойти до границы с Украиной, мы будем пропускать и без паспортов, без документов, которые удостоверяют личность", - отметила Верещук.

Она подчеркнула, что депортированные должны найти путь, как вернуться через третью страну. При этом можно обратиться в Украину за помощью с документами и покупкой билетов. Верещук добавила, что украинцы после фильтрационных лагерей возвращаются через Латвию или Эстонию, однако не все депортированные рискуют ехать без отобранных в России документов.

"Мы сейчас разрабатываем маршруты, по которым будут курсировать бесплатные автобусы, которые будут помогать украинцам без денег. Фактически, без паспортов, ибо их нет, их просто отбирают в этих фильтрационных лагерях", - сказала она.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Как вернуться в Украину без паспорта после депортации в РФ: ответ Верещук»

Украинцев, которые были депортированы в Россию с оккупированных территорий, будут пускать в страну и без паспортов.

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