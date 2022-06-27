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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В портах Украины заблокированы 80 иностранных судов с товарами
27 июня 2022 Просмотров: 35 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В украинских портах все еще остаются заблокированными около 80 иностранных судов с товарами на борту. Об этом во время брифинга заявил заместитель главы Администрации морских портов по взаимодействию с органами власти Дмитрий Баринов 27 июня.

"В наших портах около 80 заблокированных иностранных судов вместе с экипажами. Некоторые эвакуировались в начале, некоторых заменили украинские моряки. Потому что судно нельзя оставлять без контроля. На этих судах остается товар, но они не могут выйти из портов при этих обстоятельствах", - сообщил Баринов.

Также он отметил, что информация о судне, которому удалось покинуть Мариупольский порт, не подтвердилась. При этом Баринов отметил, что корабль отслеживается, но пока связи с ним нет.
По материалам: Остров

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Комментарии к статье «В портах Украины заблокированы 80 иностранных судов с товарами»

В украинских портах все еще остаются заблокированными около 80 иностранных судов с товарами на борту. Об этом во время брифинга заявил заместитель главы Администрации морских портов по взаимодействию с органами власти Дмитрий Баринов 27 июня.

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