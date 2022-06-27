|27 июня 2022
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Платежный сервис PayPal продлевает бескомиссионный период на международные платежи для украинцев до сентября 2022 года.
Об этом сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, за 3 месяца работы сервиса украинцы создали более 200 тысяч аккаунтов, отправили и получили платежи более чем на $200 миллионов.
"Именно с помощью PayPal украинцы могут поддерживать оказавшихся за границей родных, собирать донаты со всего мира на армию.
Уверен, что нашим следующим шагом должен стать запуск PayPal и для бизнес-аккаунтов. Это важно, чтобы украинский бизнес мог развиваться, а наши интернет магазины и производители могли продавать по всему миру, принимая деньги на PayPal", - написал министр.
Как отметили в Минцифре, по первым договоренностям все платежи до 30 июня для украинцев производились без комиссии. Сейчас этот срок продлен до конца сентября.
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24 июня 2022
• ВР решила узаконить запрет на выезд мужчин во время войны
• Amazon научит голосового помощника имитировать голоса погибших: для чего это нужно
• Звание Героя Украины за время войны получили 132 военнослужащих
23 июня 2022
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• Мэр Славянска Вадим Лях: «Есть ощущение одной длинной недели, которая длится уже 111 дней подряд»
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Комментарии к статье «PayPal продлил работу без комиссии для украинцев до сентября»
Платежный сервис PayPal продлевает бескомиссионный период на международные платежи для украинцев до сентября 2022 года.