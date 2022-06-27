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Фотофакт

Бездумная исполнительность

PayPal продлил работу без комиссии для украинцев до сентября
27 июня 2022 Просмотров: 66 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Платежный сервис PayPal продлевает бескомиссионный период на международные платежи для украинцев до сентября 2022 года.

Об этом сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, за 3 месяца работы сервиса украинцы создали более 200 тысяч аккаунтов, отправили и получили платежи более чем на $200 миллионов.

"Именно с помощью PayPal украинцы могут поддерживать оказавшихся за границей родных, собирать донаты со всего мира на армию.

Уверен, что нашим следующим шагом должен стать запуск PayPal и для бизнес-аккаунтов. Это важно, чтобы украинский бизнес мог развиваться, а наши интернет магазины и производители могли продавать по всему миру, принимая деньги на PayPal", - написал министр.

Как отметили в Минцифре, по первым договоренностям все платежи до 30 июня для украинцев производились без комиссии. Сейчас этот срок продлен до конца сентября.
По материалам: Экономическая правда

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Платежный сервис PayPal продлевает бескомиссионный период на международные платежи для украинцев до сентября 2022 года.

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