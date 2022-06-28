Планы Украины по приобретению байрактаров масштабны - Минобороны

Министерство обороны Украины получило новый запрос от командования Вооруженных сил Украины на приобретение байрактаров.

"Планы Украины по приобретению байрактаров масштабны. Только с 24 февраля Минобороны поставило на вооружение наших военных до полусотни "самолетов". Еще несколько уже законтарктованы и оплачены МОУ, и мы ожидаем их уже в июле. Мы также получили новый запрос от командования Вооруженных Сил Украины и таким образом на ближайшую перспективу почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении потребностей ВСУ. Речь идет о заказах еще десятков беспилотников", - написал Резников.