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Бездумная исполнительность

Планы Украины по приобретению байрактаров масштабны - Минобороны
28 июня 2022 Просмотров: 54 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На ближайшую перспективу почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении потребностей ВСУ. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Министерство обороны Украины получило новый запрос от командования Вооруженных сил Украины на приобретение байрактаров.

"Планы Украины по приобретению байрактаров масштабны. Только с 24 февраля Минобороны поставило на вооружение наших военных до полусотни "самолетов". Еще несколько уже законтарктованы и оплачены МОУ, и мы ожидаем их уже в июле. Мы также получили новый запрос от командования Вооруженных Сил Украины и таким образом на ближайшую перспективу почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении потребностей ВСУ. Речь идет о заказах еще десятков беспилотников", - написал Резников.
По материалам: Корреспондент.net

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Комментарии к статье «Планы Украины по приобретению байрактаров масштабны - Минобороны»

На ближайшую перспективу почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении потребностей ВСУ. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

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