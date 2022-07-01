Налоги на импорт возвращаются. Беспошлинная растаможка авто отменяется с 1 июля

|30 июня 2022
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В Украине с 1 июля возвращаются ранее отмененные таможенные пошлины, акцизы и 20% НДС на импортные товары. В том числе, речь идет о ввозе автомобилей гражданами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст законопроект №7418.
Верховная рада приняла правительственный законопроект 21 июня. Сейчас он находится на подписи президента, а основные его нормы вступят в силу с 1 июля.
Закон возобновляет налогообложение, которое было отменено в марте:
Вместе с тем, документ освобождает от уплаты сбора в Пенсионный фонд легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).
Правительство подало законопроект о возобновлении налогов на импорт в конце мая. По оценке Кабмина, к этому времени было ввезено 119 тысяч автомобилей, налоговая льгота составила 13 млрд гривен, т.е. около 110 тысяч гривен на каждый автомобиль.
К 1 июля всего без пошлин будет ввезено 240 тысяч автомобилей. В последние дни в пунктах пропуска на границе образовались огромные очереди на въезд.
Кроме того, льготы лишали бюджет поступлений 3,5 млрд гривен таможенных платежей от предприятий и ФОПов. Министр финансов Сергей Марченко неоднократно призывал вернуть все на налоги на импорт.
В НБУ считают, что закон о восстановлении налогов на импорт товаров создает основания для отмены перечня товаров критического импорта, который действует с начала российского вторжения.
Список товаров критического импорта пересматривался в сторону увеличения 18 раз. Сегодня он содержит около 90% от всех товарных категорий.
В НБУ считают, что восстановление пошлин и налогов на импорт товаров и услуг является важным шагом на пути к возвращению способности валютного рынка для самобалансирования. В частности, это поддержит дальнейшее восстановление производства в Украине и позволит ограничить темпы роста импорта, который давит на валютный рынок, и на международные резервы Украины.
Кроме того, вырастут ежемесячные поступления в бюджет. По оценкам Министерства экономики, они увеличатся на 3,5 млрд гривен в месяц.
Напомним, в марте Верховная рада приняла закон об освобождении от пошлины и НДС импорта товаров, ввозимых предприятиями. Также закон освобождал от таможенных платежей транспортные средства, которые ввозятся гражданами.
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Комментарии к статье «Налоги на импорт возвращаются. Беспошлинная растаможка авто отменяется с 1 июля»
В Украине с 1 июля возвращаются ранее отмененные таможенные пошлины, акцизы и 20% НДС на импортные товары. В том числе, речь идет о ввозе автомобилей гражданами.