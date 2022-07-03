Крупнейший лоукостер отказывается от политики дешевых билетов

Гендиректор лоукостера Ryanair Майкл О'Лири заявил, что цена на билеты авиакомпании неоправданно низкая, и стоимость перелетов будут поэтапно поднимать в течение пяти лет.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

В интервью изданию глава компании сказал, что цены за перелеты в Ryanair будут расти.

"Нахожу абсурдным, что каждый раз, когда я лечу в лондонский аэропорт Станстед, поездка на поезде в центральную часть Лондона дороже, чем билет на самолет", – сказал О'Лири.

По словам гендиректора компании, стоимость билетов на рейсы лоукостера будут подняты с нынешнего среднего уровня в 40 евро до 50-60 евро.

При этом Ryanair будет повышать стоимость перелетов постепенно: ожидается, что этот процесс займет до пяти лет. Причину роста цен О'Лири поясняет сочетанием "структурно более высоких" цен на нефть с повышением экологических налогов.

В Financial Times отмечают, что такое заявление О'Лири говорит о резкой смене политики лоукостера. Ранее директор компании сам обвинял других перевозчиков в том, что те не могут снизить цены на перелеты.

Ryanair — компания родом из Ирландии, главный ее офис находится в Дублине. Считается лидером и законодателем бюджетных авиаперелетов в Европе: в течение всей своей истории с 1984 года дешевые билеты были главной особенностью этой авиакомпании.