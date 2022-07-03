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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Ватикан выпустил медаль посвященную Украине
3 июля 2022 Просмотров: 25 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Ватикане состоялась презентация Папской благотворительной серебряной монеты для помощи Украине. Мероприятие прошло в одном из самых больших Папских дворцов - Palazzo della Cancelleria. Об этом в субботу, 2 июля, сообщает Министерство иностранных дел Украины в Facebook.

На презентацию были приглашены почетные гости, представители посольств при Святом Престоле и артисты Харьковского театра оперы и балета. 

"Средства, полученные от продажи медали, стоимость которой 50 евро, будут направлены на инициативы Папы Франциска для помощи пострадавшим от войны жителям Украины", - отметили в МИД.

В свою очередь, в Vatican News рассказали, что две стороны медали - плод труда художниц Ориетты Росси и Даниэлы Лонго. На реверсе (обратной стороне монеты) изображены три женские фигуры, бегущие из города, уничтоженного бомбардировками, над которыми латиницей и кириллицей написано "PAX - MИP". 

На аверсе, то есть лицевой стороне медали расположены: голубь мира, герб Папы Франциска, часть молитвы, которую Папа произнес в конце всеобщей аудиенции 16 марта 2022 года: "Господи Иисусе, родившийся под бомбежками Киева, умерший в объятиях мамы в хранилище Харькова, отправлен двадцатилетним на фронт, помилуй нас".

Глава Монетного двора Мауро Оливьери, выступивший инициатором изготовления медали, пояснил, что три женские фигуры на реверсе представляют три поколения: молодая мама на первом плане, рядом с которой ее пожилая возрастом мать с чемоданом, и дочь, держащая в руках плюшевого мишку.

Известно, что предварительно выпустили три тысяч экземпляров, однако тираж увеличат до пяти тысяч.
По материалам: Корреспондент.net

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В Ватикане состоялась презентация Папской благотворительной серебряной монеты для помощи Украине. Мероприятие прошло в одном из самых больших Папских дворцов - Palazzo della Cancelleria. Об этом в субботу, 2 июля, сообщает Министерство иностранных дел Украины в Facebook.

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