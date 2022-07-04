План восстановления Украины рассчитан на 10 лет: что он предусматривает

|4 июля 2022
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Сегодня, 4 июля 2022 года, Украина представила западным партнерам план восстановления страны, который рассчитан на 10 лет.
Согласно плану, за 10 лет украинские власти намерены реализовать 850 проектов в разных сферах. На их реализацию потребуется более 750 млрд долларов. Ожидается, что ежегодный прирост ВВП составит более 7%.
На первом этапе в 2023-2025 годах предполагается реализация 580 проектов с финансированием более 350 млрд долларов. На втором - 2026-2032 годы - будет 270 проектов с финансированием более 400 млрд долларов.
Украина в рамках Плана восстановления предлагает реализовать следующие программы:
Кроме того, на портале размещена карта разрушений в каждом регионе, а также есть возможность подавать свои идеи для восстановления Украины.
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• Стало известно, сколько украинцев потеряли жилье из-за действий российских оккупантов
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1 июля 2022
• "Укрпочта" с 1 июля изменила график работы и повысила тарифы
• Минимальная пенсия в Украине выросла с 1 июля: сколько будут платить
• Украинским беженцам в Польше прекратят выплачивать пособия
• НБУ за месяц продал рекордный объем валюты
• Подписано заявление Украины о членстве в Евросоюзе
30 июня 2022
• Налоги на импорт возвращаются. Беспошлинная растаможка авто отменяется с 1 июля
28 июня 2022
• Планы Украины по приобретению байрактаров масштабны - Минобороны
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• Как изменить способ получения пенсии: пошаговая инструкция
• Условия получения врачебной практики в Польше
• В Украине на время войны упростили получение разрешений на строительство: детали решения Кабмина
27 июня 2022
• Компания Baykar бесплатно предоставит Украине три "Байрактара"
• PayPal продлил работу без комиссии для украинцев до сентября
• НБУ обновил инструкцию по ведению кассовых операций банками в Украине
• В портах Украины заблокированы 80 иностранных судов с товарами
• Гидратация организма: что следует знать о преимуществах доставки питьевой воды
• На зарплаты военным уходит 40 млрд в месяц
• Рейтинговое агентство Moody's объявило дефолт России
26 июня 2022
• ВОЗ: обезьянья оспа еще не чрезвычайная ситуация
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• Украинцы, выехавшие за границу, не будут иметь право на некоторые соцвыплаты
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Комментарии к статье «План восстановления Украины рассчитан на 10 лет: что он предусматривает»
Сегодня, 4 июля 2022 года, Украина представила западным партнерам план восстановления страны, который рассчитан на 10 лет.