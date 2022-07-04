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Бездумная исполнительность

Война за космос. США и Китай поспорили из-за Луны: что известно
4 июля 2022 Просмотров: 64 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Руководитель NASA считает, что Китай может "захватить" Луну в рамках военной программы. В Поднебесной называют такие высказывания безответственной клеветой.

Отмечается, что за последнее десятилетие Китай ускорил свою космическую программу, сосредоточившись на исследовании Луны.

Так, Китай совершил свою первую посадку на Луну без экипажа в 2013 году и планирует запустить достаточно мощные ракеты, чтобы отправить астронавтов на Луну к концу этого десятилетия.

"Мы должны быть очень обеспокоены тем, что Китай высаживается на Луну и говорит: "Теперь она наша, а вы держитесь подальше", - сказал администратор NASA Билл Нельсон в интервью немецкой газете Bild.

Глава космического агентства США заявил, что космическая программа Китая является военной и что Китай украл идеи и технологии у других.

Спикер министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь отметил, что это не первый случай, когда глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства безответственно говорит о Китае.

"Сторона США постоянно разворачивала кампанию клеветы против нормальных и разумных усилий Китая в космосе, и Китай решительно выступает против таких безответственных замечаний", - сказал он.

Чжао Лицзянь заявлвяє, что Китай всегда способствовал построению общего будущего для человечества в космосе и выступал против создания оружия и любой гонки вооружений в космосе.

Добавим, что в рамках программы "Артемида" NASA планирует отправить миссию с экипажем на орбиту Луны в 2024 году и совершить посадку с экипажем у южного полюса Луны к 2025 году. Китай планирует миссии без экипажа к Южному полюсу Луны в течение этого десятилетия.

Напомним, NASA собирается запустить ракеты в рамках лунной миссии Artemis 1 в конце лета - начале осени.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Война за космос. США и Китай поспорили из-за Луны: что известно»

Руководитель NASA считает, что Китай может "захватить" Луну в рамках военной программы. В Поднебесной называют такие высказывания безответственной клеветой.

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