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Бездумная исполнительность

"Новая почта" вводит новую услугу. Что изменилось и в каких городах доступно нововведение
6 июля 2022 Просмотров: 46 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Компания "Новая почта" ввела новую услугу отправки посылок из почтоматов. Она доступна уже в пяти городах Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Так, сообщается, что теперь можно отправлять с почтоматов Новой почты в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Полтаве, а с 18 июля услуга будет доступна еще и жителям Винницы.

До 31 августа действует акция на стоимость отправки с почтомата. Она зависит от того, кто платит за доставку посылки: если отправитель - 35 грн, а если получатель - 50 гривен. Отправка документов через почтомат и отделение имеет фиксированный тариф 45 гривен, в который уже входит конверт.

Отправлять из почтомата можно по всей стране: в другой почтомат, отделение или на адрес получателя.

Как отправить посылки из почтомата:

  • Обновить мобильное приложение Новой почты, в разделе Создать Посылку появился дополнительный подпункт места отправки - почтомат.
  • Создать самостоятельно электронную накладную для посылки в приложении.
  • Самостоятельно дома упаковать отправление.
  • Подойти к почтомату с посылкой, открыть созданную накладную и нажать "Открыть ячейку".
  • Положить в ячейку упакованную отправку без маркировки.
  • Подтвердить загрузку в мобильном приложении.
  • Закрыть ячейку.
По материалам: Українські Новини

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Комментарии к статье «"Новая почта" вводит новую услугу. Что изменилось и в каких городах доступно нововведение»

Компания "Новая почта" ввела новую услугу отправки посылок из почтоматов. Она доступна уже в пяти городах Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

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