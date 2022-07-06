"Новая почта" вводит новую услугу. Что изменилось и в каких городах доступно нововведение

Компания "Новая почта" ввела новую услугу отправки посылок из почтоматов. Она доступна уже в пяти городах Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Так, сообщается, что теперь можно отправлять с почтоматов Новой почты в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Полтаве, а с 18 июля услуга будет доступна еще и жителям Винницы.

До 31 августа действует акция на стоимость отправки с почтомата. Она зависит от того, кто платит за доставку посылки: если отправитель - 35 грн, а если получатель - 50 гривен. Отправка документов через почтомат и отделение имеет фиксированный тариф 45 гривен, в который уже входит конверт.

Отправлять из почтомата можно по всей стране: в другой почтомат, отделение или на адрес получателя.

Как отправить посылки из почтомата: