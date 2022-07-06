|6 июля 2022
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На сайте сувенирного магазина Белого дома стартовал предварительный заказ коллекционной монеты, посвященной украинскому сопротивлению российскому вторжению на остров Змеиный. Сделать предзаказ можно уже сейчас, отправка монеты начнется 30 сентября. Доставка в Украину и страны НАТО бесплатная.
Посвящённая Украине монета из коллекции «Глобальные исторические моменты американского и всемирного президентства» имеет сертификат подлинности с серийным номером, а также бархатный презентационный футляр с золотой президентской печатью.
Стоимость сувенира – $100. 20% дохода от его продажи обещают направить на помощь украинским женщинам и детям.
В описании монеты указана история захвата РФ Змеиного и украинских моряков, а также упоминается уже знаменитая на весь мир фраза одного из защитников острова о направлении движения российского военного корабля.
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• Белый дом запустил в продажу коллекционные монеты "Остров Змеиный"
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• "Новая почта" вводит новую услугу. Что изменилось и в каких городах доступно нововведение
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4 июля 2022
• Украинцам за границей грозит двойное налогообложение
• В МВД рассказали, сколько осталось неопознанных тел украинцев, убитых РФ
• Нотариальные услуги переводят в "Дію"
• Война за космос. США и Китай поспорили из-за Луны: что известно
• План восстановления Украины рассчитан на 10 лет: что он предусматривает
3 июля 2022
• Ватикан выпустил медаль посвященную Украине
• В Славянске прекращено движение электротранспорта
• Крупнейший лоукостер отказывается от политики дешевых билетов
• Стало известно, сколько украинцев потеряли жилье из-за действий российских оккупантов
• Выезд мужчин за границу: в Раде предлагают расширить список категорий
1 июля 2022
• "Укрпочта" с 1 июля изменила график работы и повысила тарифы
• Минимальная пенсия в Украине выросла с 1 июля: сколько будут платить
• Украинским беженцам в Польше прекратят выплачивать пособия
• НБУ за месяц продал рекордный объем валюты
• Подписано заявление Украины о членстве в Евросоюзе
30 июня 2022
• Налоги на импорт возвращаются. Беспошлинная растаможка авто отменяется с 1 июля
28 июня 2022
• Планы Украины по приобретению байрактаров масштабны - Минобороны
• Укрпочта открывает свой магазин на Amazon
• Как изменить способ получения пенсии: пошаговая инструкция
• Условия получения врачебной практики в Польше
• В Украине на время войны упростили получение разрешений на строительство: детали решения Кабмина
27 июня 2022
• Компания Baykar бесплатно предоставит Украине три "Байрактара"
• PayPal продлил работу без комиссии для украинцев до сентября
• НБУ обновил инструкцию по ведению кассовых операций банками в Украине
• В портах Украины заблокированы 80 иностранных судов с товарами
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Комментарии к статье «Белый дом запустил в продажу коллекционные монеты "Остров Змеиный"»
На сайте сувенирного магазина Белого дома стартовал предварительный заказ коллекционной монеты, посвященной украинскому сопротивлению российскому вторжению на остров Змеиный. Сделать предзаказ можно уже сейчас, отправка монеты начнется 30 сентября. Доставка в Украину и страны НАТО бесплатная.