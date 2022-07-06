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Бездумная исполнительность

Белый дом запустил в продажу коллекционные монеты "Остров Змеиный"
6 июля 2022 Просмотров: 30 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На сайте сувенирного магазина Белого дома стартовал предварительный заказ коллекционной монеты, посвященной украинскому сопротивлению российскому вторжению на остров Змеиный. Сделать предзаказ можно уже сейчас, отправка монеты начнется 30 сентября. Доставка в Украину и страны НАТО бесплатная.

Посвящённая Украине монета из коллекции «Глобальные исторические моменты американского и всемирного президентства» имеет сертификат подлинности с серийным номером, а также бархатный презентационный футляр с золотой президентской печатью.

Стоимость сувенира – $100. 20% дохода от его продажи обещают направить на помощь украинским женщинам и детям.

В описании монеты указана история захвата РФ Змеиного и украинских моряков, а также упоминается уже знаменитая на весь мир фраза одного из защитников острова о направлении движения российского военного корабля.
По материалам: ZN.UA

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Комментарии к статье «Белый дом запустил в продажу коллекционные монеты "Остров Змеиный"»

На сайте сувенирного магазина Белого дома стартовал предварительный заказ коллекционной монеты, посвященной украинскому сопротивлению российскому вторжению на остров Змеиный. Сделать предзаказ можно уже сейчас, отправка монеты начнется 30 сентября. Доставка в Украину и страны НАТО бесплатная.

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