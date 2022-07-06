В ВРУ внесли законопроект о свободном передвижении военнообязанных в пределах Украины

В Верховную Раду внесли законопроект, предусматривающий свободное передвижение военнообязанных, резервистов и призывников в пределах территории Украины без получения разрешения от военкоматов. Соответствующая инициатива зарегистрирована на сайте парламента.

Текст законопроекта пока не опубликован, но один из депутатов-инициаторов Дмитрий Черный на странице Facebook объяснил, что в первую очередь изменения в законодательство направлены на то, чтобы исключить из законов о порядке выезда призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства в в пределах Украины требование о получении соответствующего разрешения в военкомате.

«Зарегистрировали законопроект №7522, о беспрепятственном перемещении призывников, военнообязанных и резервистов по территории Украины без получения соответствующего разрешения в военкомате. Идея проста – убрать «мертвую» и потенциально коррупционную норму о получении соответствующих разрешений по законодательству, датированному 1992 годом», – написал Черный.

Ожидается, что решение о внесении соответствующих изменений в закон будет принято 8-9 июля.

Накануне в Генштабе ВСУ объявили о том, что военнообязанные не смогут покидать место жительства без разрешения военного комиссариата. Это вызвало бурную реакцию общества и заставило Генеральный штаб давать дополнительные пояснения по поводу нововведения. Отреагировал и Президент Украины Владимир Зеленский, призвавший ведомство больше не принимать подобных решений без его ведома.