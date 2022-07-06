В ВРУ внесли законопроект о свободном передвижении военнообязанных в пределах Украины

|6 июля 2022
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В Верховную Раду внесли законопроект, предусматривающий свободное передвижение военнообязанных, резервистов и призывников в пределах территории Украины без получения разрешения от военкоматов. Соответствующая инициатива зарегистрирована на сайте парламента.
Текст законопроекта пока не опубликован, но один из депутатов-инициаторов Дмитрий Черный на странице Facebook объяснил, что в первую очередь изменения в законодательство направлены на то, чтобы исключить из законов о порядке выезда призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства в в пределах Украины требование о получении соответствующего разрешения в военкомате.
«Зарегистрировали законопроект №7522, о беспрепятственном перемещении призывников, военнообязанных и резервистов по территории Украины без получения соответствующего разрешения в военкомате. Идея проста – убрать «мертвую» и потенциально коррупционную норму о получении соответствующих разрешений по законодательству, датированному 1992 годом», – написал Черный.
Ожидается, что решение о внесении соответствующих изменений в закон будет принято 8-9 июля.
Накануне в Генштабе ВСУ объявили о том, что военнообязанные не смогут покидать место жительства без разрешения военного комиссариата. Это вызвало бурную реакцию общества и заставило Генеральный штаб давать дополнительные пояснения по поводу нововведения. Отреагировал и Президент Украины Владимир Зеленский, призвавший ведомство больше не принимать подобных решений без его ведома.
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1 июля 2022
• "Укрпочта" с 1 июля изменила график работы и повысила тарифы
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• Украинским беженцам в Польше прекратят выплачивать пособия
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30 июня 2022
• Налоги на импорт возвращаются. Беспошлинная растаможка авто отменяется с 1 июля
28 июня 2022
• Планы Украины по приобретению байрактаров масштабны - Минобороны
• Укрпочта открывает свой магазин на Amazon
• Как изменить способ получения пенсии: пошаговая инструкция
• Условия получения врачебной практики в Польше
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27 июня 2022
• Компания Baykar бесплатно предоставит Украине три "Байрактара"
• PayPal продлил работу без комиссии для украинцев до сентября
• НБУ обновил инструкцию по ведению кассовых операций банками в Украине
• В портах Украины заблокированы 80 иностранных судов с товарами
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Комментарии к статье «В ВРУ внесли законопроект о свободном передвижении военнообязанных в пределах Украины»
В Верховную Раду внесли законопроект, предусматривающий свободное передвижение военнообязанных, резервистов и призывников в пределах территории Украины без получения разрешения от военкоматов. Соответствующая инициатива зарегистрирована на сайте парламента.