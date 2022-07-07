|7 июля 2022
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В городе Переяслав снесли монумент празднования 300-летия "воссоединения" Украины с Россией. Памятник демонтирован по решению громады и органа местного самоуправления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Киевской ОГА в Facebook.
"Буча, Ирпень, Бородянка, Гостомель, Мощун и другие населенные пункты Украины, где российская армия совершала зверства против человечности, в очередной раз доказали, что о "воссоединении" или "дружбе" с рашистами речь идти не может", - отметил он.
Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", выступают за демонтаж памятников, которые связаны с Россией, 71% украинцев. Более 65% поддерживают переименование улиц в Украине, содержащих российские или советские названия.
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6 июля 2022
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• Белый дом запустил в продажу коллекционные монеты "Остров Змеиный"
• Оккупанты обстреляли Славянск: двое погибших и семь раненых
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4 июля 2022
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• Украинским беженцам в Польше прекратят выплачивать пособия
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• Укрпочта открывает свой магазин на Amazon
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• В Украине на время войны упростили получение разрешений на строительство: детали решения Кабмина
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Комментарии к статье «В Переяславе демонтировали памятник одному из главных мифов российской пропаганды»
В городе Переяслав снесли монумент празднования 300-летия "воссоединения" Украины с Россией. Памятник демонтирован по решению громады и органа местного самоуправления.