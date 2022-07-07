Литва отправила Украине Bayraktar. Деньги на него собирали всей страной

Литва отправила в Украину военный беспилотник Bayraktar, который был приобретен за деньги литовцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

Министр сообщил, что армия Литвы позаботилась обо всей логистике.

"Первый беспилотник покидает Литву. Армия Литвы позаботилась обо всей логистике, а Минобороны - о контрактах на закупку, организовало все юридические формальности в соответствии с законодательными требованиями, чтобы дрон с оружием мог добраться до Украины", - говорится в сообщении.

О поставках беспилотника в Украину сообщил в Twitter украинский посол в Литве Петр Бешта.

"Даже в такой важный день - День Литовской государственности - наш братский литовский народ твердо стоит в своей солидарности с Украиной. Литва решительно выступила в защиту украинского воздушного пространства, а литовский Bayraktar Ванагас направился на помощь украинским защитникам в достижении победы", – написал он.