|7 июля 2022
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Украина ведет переговоры с россией только по гуманитарным вопросам и обмену пленными. Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 7 июля заявил в эфире национального телемарафона.
По его словам, контакты между переговорными группами есть на уровне гуманитарных подгрупп, где обсуждаются вопросы обмена пленными и телами погибших солдат, а также открытия гуманитарных коридоров.
"Российские условия неприемлемы в любом случае, потому что они вообще не координируются с реальным миром. То есть они являются такими, которые будут просто откладывать войну на время", - объяснил отсутствие переговоров по другим направлениям Подоляк.
Причиной же нереалистичных запросов россии, по которым переговоры по политическим вопросам сейчас на паузе, является убежденность РФ в том, что у нее достаточно живой силы, чтобы добиться своих целей в Украине.
7 июля 2022
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• Переговоры с россией идут только по обмену пленными, другие условия РФ неприемлемы – Подоляк
• Россияне готовят провокацию на Славянской ТЭС - СНБО
• Литва отправила Украине Bayraktar. Деньги на него собирали всей страной
• В Переяславе демонтировали памятник одному из главных мифов российской пропаганды
• Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался уходить в отставку из-за войны в Украине
6 июля 2022
• В ВРУ внесли законопроект о свободном передвижении военнообязанных в пределах Украины
• Белый дом запустил в продажу коллекционные монеты "Остров Змеиный"
• Оккупанты обстреляли Славянск: двое погибших и семь раненых
• "Новая почта" вводит новую услугу. Что изменилось и в каких городах доступно нововведение
• Всего 4 страны ЕС еще не отменили ограничения на въезд из-за COVID
• ПриватБанк резко повысил курс доллара и евро карточкам: сколько стоит валюта
4 июля 2022
• Украинцам за границей грозит двойное налогообложение
• В МВД рассказали, сколько осталось неопознанных тел украинцев, убитых РФ
• Нотариальные услуги переводят в "Дію"
• Война за космос. США и Китай поспорили из-за Луны: что известно
• План восстановления Украины рассчитан на 10 лет: что он предусматривает
3 июля 2022
• Ватикан выпустил медаль посвященную Украине
• В Славянске прекращено движение электротранспорта
• Крупнейший лоукостер отказывается от политики дешевых билетов
• Стало известно, сколько украинцев потеряли жилье из-за действий российских оккупантов
• Выезд мужчин за границу: в Раде предлагают расширить список категорий
1 июля 2022
• "Укрпочта" с 1 июля изменила график работы и повысила тарифы
• Минимальная пенсия в Украине выросла с 1 июля: сколько будут платить
• Украинским беженцам в Польше прекратят выплачивать пособия
• НБУ за месяц продал рекордный объем валюты
• Подписано заявление Украины о членстве в Евросоюзе
30 июня 2022
• Налоги на импорт возвращаются. Беспошлинная растаможка авто отменяется с 1 июля
28 июня 2022
• Планы Украины по приобретению байрактаров масштабны - Минобороны
• Укрпочта открывает свой магазин на Amazon
• Как изменить способ получения пенсии: пошаговая инструкция
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Комментарии к статье «Переговоры с россией идут только по обмену пленными, другие условия РФ неприемлемы – Подоляк»
Украина ведет переговоры с россией только по гуманитарным вопросам и обмену пленными. Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 7 июля заявил в эфире национального телемарафона.