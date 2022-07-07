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Бездумная исполнительность

Переговоры с россией идут только по обмену пленными, другие условия РФ неприемлемы – Подоляк
7 июля 2022 Просмотров: 60 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Украина ведет переговоры с россией только по гуманитарным вопросам и обмену пленными. Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 7 июля заявил в эфире национального телемарафона.

По его словам, контакты между переговорными группами есть на уровне гуманитарных подгрупп, где обсуждаются вопросы обмена пленными и телами погибших солдат, а также открытия гуманитарных коридоров.

"Российские условия неприемлемы в любом случае, потому что они вообще не координируются с реальным миром. То есть они являются такими, которые будут просто откладывать войну на время", - объяснил отсутствие переговоров по другим направлениям Подоляк.

Причиной же нереалистичных запросов россии, по которым переговоры по политическим вопросам сейчас на паузе, является убежденность РФ в том, что у нее достаточно живой силы, чтобы добиться своих целей в Украине.
По материалам: Остров

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Комментарии к статье «Переговоры с россией идут только по обмену пленными, другие условия РФ неприемлемы – Подоляк»

Украина ведет переговоры с россией только по гуманитарным вопросам и обмену пленными. Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 7 июля заявил в эфире национального телемарафона.

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