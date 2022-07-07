Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался уходить в отставку из-за войны в Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду отклонил призывы лейбористской оппозиции назначить досрочные всеобщие выборы после того, как более двух десятков министров покинули его правительство.

«Я действительно не думаю, что кто-то в этой стране хочет, чтобы политики сейчас занимались предвыборной агитацией», — сказал он комитету депутатов. «И я думаю, что нам нужно продолжать обслуживать наших избирателей и решать вопросы, которые их волнуют».

На вопрос члена группы, будет ли он завтра премьер-министром, Джонсон ответил: «Конечно».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг дальнейшие призывы к нему уйти в отставку на фоне волны отставок правительства, заявив, что решение уйти было бы безответственным в свете насущных внутренних проблем и войны в Украине.

«Я смотрю на проблемы, с которыми сталкивается эта страна… Я смотрю на крупнейшую войну в Европе за 80 лет», — сказал Джонсон, выступая перед парламентской группой. «И я не могу, хоть убей, понять, насколько ответственно просто уйти от этого».

Новый вотум доверия Джонсону не будет вынесен его депутатами как минимум до следующей недели, после того как комитет Консервативной партии, регулирующий правила, согласился избрать нового исполнительного директора.

Комитет 1922 года решил в среду, что проведет выборы в свой исполнительный орган в понедельник, прежде чем решить, следует ли изменить правила, чтобы выдвинуть вотум доверия Джонсону, заявили три депутата-консерватора.

Как сообщил The Times в среду вечером, министр внутренних дел Прити Патель присоединилась к группе министров, заявивших, что Джонсон должен уйти в отставку. До сих пор Патель была ключевым союзником Джонсона, который дал ей одну из великих государственных должностей в 2019 году после того, как ее непродолжительное пребывание на посту министра международного развития Терезы Мэй закончилось ее отставкой из-за несанкционированных встреч с израильским правительством.

По данным BBC, Джонсон уволил старшего министра Майкла Гоува, государственного секретаря по вопросам повышения уровня, жилищного строительства и сообществ, сообщил политический редактор ВВС Крис Мейсон.

Хотя роль Гоува не является одной из самых высокопоставленных в кабинете министров, он, возможно, считается самой влиятельной фигурой в правительстве, с более чем десятилетним опытом и послужным списком выполнения задач в правительстве.