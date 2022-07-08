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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Переселенцев нельзя выселять, речь может идти только о предоставлении другого жилья - Верещук
8 июля 2022 Просмотров: 64 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в своем официальном телеграм-канале прокомментировала информацию о том, что некоторые учреждения выселяют вынужденных переселенцев на улицу.

Верещук отметила, что такая ситуация недопустима и пригрозила руководителям таких учреждений.

"Останнім часом надходять скарги на те, що деякі установи почали виселяти переселенців. Розумію, що можуть бути різні обставини та причини. Але, це неприпустимо, щоб людей виставляли просто на вулицю. Хочу, щоб мене зараз добре почули власники та керівники таких установ. Тобто, можна говорити лише про переселення (без погіршення умов), жодним чином не про виселення. Особливо напередодні осінньо-зимового періоду. Зрештою, на місці наших внутрішніх переселенців без житла міг опинитись кожен з нас. Звертаюсь до наших переселенців: якщо вас виселяють з місць компактного проживання, дзвоніть на гарячу лінію Мінре 1548", - написала чиновница.
По материалам: Остров

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Комментарии к статье «Переселенцев нельзя выселять, речь может идти только о предоставлении другого жилья - Верещук»

Вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в своем официальном телеграм-канале прокомментировала информацию о том, что некоторые учреждения выселяют вынужденных переселенцев на улицу.

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