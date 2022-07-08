|8 июля 2022
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Вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в своем официальном телеграм-канале прокомментировала информацию о том, что некоторые учреждения выселяют вынужденных переселенцев на улицу.
Верещук отметила, что такая ситуация недопустима и пригрозила руководителям таких учреждений.
"Останнім часом надходять скарги на те, що деякі установи почали виселяти переселенців. Розумію, що можуть бути різні обставини та причини. Але, це неприпустимо, щоб людей виставляли просто на вулицю. Хочу, щоб мене зараз добре почули власники та керівники таких установ. Тобто, можна говорити лише про переселення (без погіршення умов), жодним чином не про виселення. Особливо напередодні осінньо-зимового періоду. Зрештою, на місці наших внутрішніх переселенців без житла міг опинитись кожен з нас. Звертаюсь до наших переселенців: якщо вас виселяють з місць компактного проживання, дзвоніть на гарячу лінію Мінре 1548", - написала чиновница.
8 июля 2022
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• Переселенцев нельзя выселять, речь может идти только о предоставлении другого жилья - Верещук
7 июля 2022
• Переговоры с россией идут только по обмену пленными, другие условия РФ неприемлемы – Подоляк
• Россияне готовят провокацию на Славянской ТЭС - СНБО
• Литва отправила Украине Bayraktar. Деньги на него собирали всей страной
• В Переяславе демонтировали памятник одному из главных мифов российской пропаганды
• Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался уходить в отставку из-за войны в Украине
6 июля 2022
• В ВРУ внесли законопроект о свободном передвижении военнообязанных в пределах Украины
• Белый дом запустил в продажу коллекционные монеты "Остров Змеиный"
• Оккупанты обстреляли Славянск: двое погибших и семь раненых
• "Новая почта" вводит новую услугу. Что изменилось и в каких городах доступно нововведение
• Всего 4 страны ЕС еще не отменили ограничения на въезд из-за COVID
• ПриватБанк резко повысил курс доллара и евро карточкам: сколько стоит валюта
4 июля 2022
• Украинцам за границей грозит двойное налогообложение
• В МВД рассказали, сколько осталось неопознанных тел украинцев, убитых РФ
• Нотариальные услуги переводят в "Дію"
• Война за космос. США и Китай поспорили из-за Луны: что известно
• План восстановления Украины рассчитан на 10 лет: что он предусматривает
3 июля 2022
• Ватикан выпустил медаль посвященную Украине
• В Славянске прекращено движение электротранспорта
• Крупнейший лоукостер отказывается от политики дешевых билетов
• Стало известно, сколько украинцев потеряли жилье из-за действий российских оккупантов
• Выезд мужчин за границу: в Раде предлагают расширить список категорий
1 июля 2022
• "Укрпочта" с 1 июля изменила график работы и повысила тарифы
• Минимальная пенсия в Украине выросла с 1 июля: сколько будут платить
• Украинским беженцам в Польше прекратят выплачивать пособия
• НБУ за месяц продал рекордный объем валюты
• Подписано заявление Украины о членстве в Евросоюзе
30 июня 2022
• Налоги на импорт возвращаются. Беспошлинная растаможка авто отменяется с 1 июля
28 июня 2022
• Планы Украины по приобретению байрактаров масштабны - Минобороны
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Комментарии к статье «Переселенцев нельзя выселять, речь может идти только о предоставлении другого жилья - Верещук»
Вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в своем официальном телеграм-канале прокомментировала информацию о том, что некоторые учреждения выселяют вынужденных переселенцев на улицу.