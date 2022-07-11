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Бездумная исполнительность

Украинский Альфа-Банк сменит название
11 июля 2022 Просмотров: 79 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Альфа-Банк (Украина) сменит название на "Сенс Банк". Банк уведомил об этом Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.

"Полное наименование на украинском языке: акционерное общество "Сенс Банк", - говорится в письме. На английском банке теперь будет именоваться Joint Stock Company Sense Bank.

Ранее независимый доверенный представитель акционеров банка Симеон Дянков в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сказал, что правление приняло решение отказаться от бренда Альфа-Банк. По его словам, банк не хочет иметь ничего общего со страной-агрессором даже на уровне ассоциаций и бренда, который работает в России.

Напомним, в НБУ заявили, что санкции против российского "Альфа-банка", объявленные Министерством финансов США 6 апреля, не повлияют на работу "Альфа-Банк" (Украина). Банк является независимым юридическим лицом.
По материалам: РБК-Украина

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Альфа-Банк (Украина) сменит название на "Сенс Банк". Банк уведомил об этом Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.

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